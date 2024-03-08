Известная сценаристка Пак Чжи Ын (박지은) вернется на экраны с новой романтической историей в марте.

Все мы хорошо помним сериал «Аварийная посадка любви» или «사랑의 불시착» по-корейски, историю любви офицера северокорейской армии Ри Чон Хёка и наследницы богатой семьи Юн Се Ри из Южной Кореи. Хён Бин и Сон Йе Чжин и их невероятная любовь, кстати, как и на экране, так и в реальной жизни, сделали из сериала абсолютный хит 2020 года. Конечно, большая заслуга в этом принадлежит Пак Чжи Ын, известной сценаристке, которая и придумала эту захватывающую историю. С выхода «Аварийной посадки любви» прошло уже целых 4 года, и теперь Пак Чжи Ын готова представить очередной сериал, которому уже пророчат самые высокие телевизионные рейтинги. Первый эпизод нового сериала «Королева слез» или «눈물의 여왕» выйдет на телеканале tvN уже совсем скоро, 9 марта. Главными героями новой истории снова станут богатые наследники, однако на этот раз это будет уже женатая пара. Дочка владельцев конгломерата «Queens Grop» Хон Хе Чжин (홍혜진) и наследник семьи-владельца крупнейшей сети супермаркетов Пэк Хён У (백현우) в браке уже 3 года. Они женились по любви, но в их семейной жизни теперь не все так гладко. Думаю, вы тоже слышали выражение «Любовь живет три года». Так вот, Хе Чжин и Хён У в течение сериала докажут зрителям, что это ложное утверждение! В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 6 марта.

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