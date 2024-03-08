Спецвыпуск «Споем песню ко Дню рождения вместе с KBS»





Дорогие друзья, каждый год 3-го марта наша компания KBS отмечает свой День рождения. А в этом году мы празднуем уже свой 51-ый праздник. Цифра солидная, согласитесь? Чтобы отметить 51-й день рождения KBS, мы подготовили для вас специальный выпуск субботней музыкальной программы, который получил название «Споем песню ко Дню рождения вместе с KBS». В праздничный день на наших волнах звучали поздравления и истории наших слушателей со всех уголков мира, а также их музыкальные заявки, которые они посвятили нашей компании. Кроме того, своими мыслями и пожеланиями для KBS поделились и сами ведущие музыкальных программ всех редакций нашего Всемирного радио KBS! Нашим слушателям выпал шанс не только познакомиться со всеми ними, но и узнать об их музыкальных предпочтениях, послушав их праздничные музыкальные заявки.