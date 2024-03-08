Музыкальные новинки февраля 2024 года





На дворе месяц март, и мы провожаем зиму с новыми хитами от самых разных K-POP исполнителей. Во-первых, новый сольный релиз представил Тхэ Ён (태용), участник популярной бойз-группы NCT. Второй мини-альбом певца получил название «TAP» и был выпущен 26 февраля. Одноименный заглавный трек «TAP», выполненный в стиле хип-хоп с элементами рока и блюза, получился очень легким и приятным. Другими словами, песня прекрасно подходит весне. Послушав эту песню, мы познакомились с очень необычной, но очень популярной в последнее время бойз-группой. Группа PLAVE, которая дебютировала в 2023 году, является чуть ли не самым успешным мужским коллективом у себя на Родине. Эти ребята украли сердца сотен тысяч кореянок, и удалось им это сделать… Будучи ненастоящими! Да, группа PLAVE является полностью виртуальной. PLAVE – это слияние слов PLAY и RÊVE (фран. «мечта»). Все пять участников группы живут в виртуальном мире «Кэлум», но имеют возможность общаться с людьми на Земле. ASTERUM - загадочное пространство, которое находится между «Кэлумом» и Землей. Именно так называется новый мини-альбом коллектива, «ASTERUM: 134-1». На наших волнах прозвучала его заглавная композиция «Way 4 Luv».

Один из самых любимых певцов страны Ким Бом Су (김범수) вернулся на сцену с 9 полноформатным альбомом «여행» или «Путешествие». Артист представил новый музыкальный материал спустя целых 10 лет с последнего релиза. Этот альбом можно назвать юбилейным, ведь в этом году Ким Бом Су отмечает 25-летие со дня своего дебюта. Для самого певца этот альбом стал чем-то вроде автобиографии, в котором он сравнивает свою жизнь с путешествием. Эта работа также является способом для самоанализа, Ким Бом Су оглядывается на свою долгую музыкальную карьеру, вспоминая все то, что она ему подарила. Мы послушали заглавный трек нового альбома , который называется так же «Путешествие».

Кроме этих композиций мы обсудили и послушали новые релизы Чха Ын У (차은우) из группы ASTRO, айдол-групп H1-KEY, CRAVITY и других.