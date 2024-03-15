Шоубиз сегодня от 13 марта

«Младшие дочурки» лейбла HYBE, женская группа ILLIT (아일릿) представила первые фотографии и трек-лист дебютной пластинки.

Удивительно, но самая популярная гёрлз-группа Кореи NewJeans дебютировала уже почти два года назад! IVE, Le Sserafim, aespa, все эти безумно популярные по всему миру женские коллективы предстали на сцене уже 3-4 года назад! Конечно, их популярность только растет день за днем, но корейская музыкальная индустрия никогда не стоит на месте, и фанаты ждут новых героев. Так что на подходе еще одна подающая большие надежды женская группа. Повышенное внимание еще до дебюта группа ILLIT (아일릿), именно так зовутся будущие мировые звезды, привлекает к себе потому, что является чадом лейбла HYBE, который подарил миру BTS. 9 марта общественность впервые познакомилась с пятью участницами группы, это кореянки Юн А (윤아), Мин Чжу (민주) и Вон Хи (원희), а также Мока (모카) и Ироха (이로하) из Японии . В тот же день стали известны и подробности дебютного релизе ILLIT. Девушки представят первый мини-альбом под названием «SUPER REAL ME», в который войдут 4 композиции с заглавным треком «Magnetic». В продюсировании каждой из песен лично принял участие генеральный директор и «отец BTS» Пан Си Хёк (방시혁). Судя по фотографиям из фотобука к альбому и по его оформлению в целом, ILLIT выбрали для себя образы девочек-подростков, которые любят дурачиться и воображать, но в то же время очаровывают своей красотой и обаянием.

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