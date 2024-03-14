Количество просмотров музвидео песни “Отец” Им Ён Уна превысило 19 млн

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По состоянию на 11 марта количество просмотров музыкального видео песни “Отец” певца Им Ён Уна, которое впервые было загружено на Ютубе 9 августа 2022 года, составило 19 миллионов 20 тысяч. Песня “Отец” вышла в свет в мае того же года в составе его первого официального альбома под названием ‘IM HERO’. Имя певца Ён Ун означает “герой” по-корейски.

В начале песни доносятся звонкие звуки клавиатуры фортепиано, которые воспринимаются слушателями как весёлые воспоминания детства, проведённого с отцом. Затем следует уточённый шёлковый голос Им Ён Уна, трогающий сердца фанатов своей неповторимой теплотой.

Не секрет, что Им Ён Ун начал свою карьеру в жанре фокстрота, пользующегося ограниченнойпопулярностью среди определённой возрастной группы, точнее, среди пожилых и престарелых корейцев, но со временем его артистический диапазон расширился, практически не зная ограничений. Музыкальные видео других песен певца, таких как “Одна песчинка” и “Do or Die”, тоже пользуются любовью корейцев, заняв соответственно третье и пятое места в чарте популярности Ютуба.