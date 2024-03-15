Возвращая утраченные сокровища - (1)

«Лотосовая сутра», том 6-й. Ок. 14 в. Бумага, окрашенная индиго, творёное золото и серебро. 27,6 × 9,5 см (в сложенном виде), 27,6 × 1.070 см (в развёрнутом виде), толщина 1,65 см.

© National Palace Museum of Korea



Предполагается, что на январь 2023 года более 229 тысяч объектов культурного наследия Кореи находилось за границей. С момента своего учреждения в 2012 году Корейский фонд зарубежного культурного наследия (КФЗКН) сумел вернуть в страну путём получения в дар и приобретения около 2500 подобных реликвий, в том числе артефакты, которые были объявлены культурными сокровищами по причине их высокой исторической и художественной ценности.

В июле 2023 года Корейский фонд зарубежного культурного наследия получил в дар 1516 объектов из частной коллекции американской супружеской четы Гэри Эдварда и Мэри Энн Минтиер (Gary Edward Mintier, Mary Ann Mintier). Среди переданных артефактов — предметы искусства позднего Нового и Новейшего времени, книги, а также фотографии, которые влюблённые в корейскую культуру супруги лично сделали, когда жили в Сеуле и в Пусане в период с 1969 по 1975 год.

В результате этого акта дарения в распоряжении корейской стороны оказались также редкие и ценные материалы, позволяющие изучать разнообразие живописи периода позднего Нового и Новейшего времени. Кроме того, фотографии с видами Пусана и повседневной жизни его горожан являются яркими свидетельствами современной истории Кореи. В честь этого события в Пусанском музее организовали специальную выставку «Пусан 1970-го года: особый взгляд на заурядную повседневность», которая продолжалась в течение месяца.





«Карта Великого Востока». XIX век. 30 × 20 см (каждый буклет), ок. 6,7 м × 4 м (в разложенном виде).

Courtesy of Cultural Heritage Administration



Дар как жест доброй воли





Учреждённый в 2012 году Корейский фонд зарубежного культурного наследия занимается выяснением статуса культурных ценностей, которые по разным причинам оказались за рубежом, а также оказывает поддержку музеям и галереям за пределами Кореи с тем, чтобы они должным образом сохраняли, управляли, изучали и использовали эти реликвии. В то же время фонд отвечает за возвращение культурных объектов путём получения в дар или приобретения. По данным Корейского фонда зарубежного культурного наследия, на январь 2023 года за рубежом, в 27 странах, находилось 229.655 объектов корейского культурного наследия, при этом значительная часть из них была в Японии (95.000) и США (65.000).





Возвращение культурных ценностей из-за рубежа - очень сложный и трудный процесс. Если частное лицо, организация или страна, владеющая реликвией, отказывается её вернуть, то опции крайне ограничены. Даже если ценности были вывезены незаконно, современное международное законодательство делает их возвращение крайне затруднительным. В итоге перемещённые культурные ценности возвращаются в Корею разными путями: в результате актов дарения со стороны частных лиц, организаций или государств; посредством дипломатических переговоров; вследствие приобретения на аукционах или сделок с частными лицами; в форме долгосрочной аренды, которая де-факто означает возвращение. Но чаще всего реликвии возвращаются в качестве дара по доброй воле их владельцев. За 11 лет существования Корейского фонда зарубежного культурного наследия было осуществлено 1204 акта возврата, благодаря чему на родину вернулись 2482 реликвии, причём большинство из них - в результате дарения. Акт дарения культурных ценностей, которые в своё время приобретались за счёт личных средств, времени и усилий, - это благородный поступок, заслуживающий уважения.





Среди культурных ценностей, вернувшихся в Корею, некоторые были объявлены культурными сокровищами в знак признания их исторической, научно-образовательной и художественной ценности. Показательный пример - Мемориальная табличка И Сон Чжэ, изготовленная в «пятый год кёнтхэ» (1454 г.) из керамики пунчхон с инкрустированной надписью. На табличке написаны имя, статус и достижения И Сон Чжэ, учёного придворной академии Чипхёнчжон, учреждённой королём Сечжоном Великим в 1420 году. В 2018 году табличка была объявлена сокровищем как превосходный образец особенностей мемориальных табличек раннего периода Чосон. Эта реликвия находилась в коллекции японского коллекционера предметов искусства Тадаси Тодороки вплоть до его кончины в 2017 году и была передана Корее в дар его вдовой, Куниэ Тодороки.





То Чжэ Ги, корреспондент газеты «Кёнхян-синмун»



출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.