Возвращая утраченные сокровища - (2)

Сферические солнечные часы. 1890 г. Медь, железо. Высота 23,8 см, диаметр сферы 11, 2 см.

© National Palace Museum of Korea





Редкие артефакты

За границей находятся сотни тысяч объектов культурного наследия Кореи. С момента своего учреждения в 2012 году Корейский фонд зарубежного культурного наследия сумел вернуть в страну около двух с половиной тысяч подобных реликвий.

Из недавних «возвращенцев» особенно примечательны «Карта Великого Востока» («Тэдонъё чидо»), созданная в поздний период эпохи Чосон и 6-й том «Лотосовой сутры» («Мёбопёнхвагён квончже 6») эпохи Корё.

Вновь обретённая карта имеет особое историческое значение, поскольку её структура и содержание отличаются от других карт, имеющихся в распоряжении корейских учреждений. В этой версии к карте образца 1864 года добавлено содержание «Карты Восточного государства» («Тонъёдо»), при этом обе карты изготовлены географом и составителем карт эпохи Чосон Ким Чжон Хо. Корейский фонд зарубежного культурного наследия узнал о существовании артефакта, когда японский владелец выставил его на продажу. Фонд приобрёл карту и вернул в страну.

Вторая реликвия - это рукописная копия части буддийской «Лотосовой сутры». Такие бесценные реликвии - благоговейно переписанные и богато украшенные сутры - называют «сагён», букв. «скопированная сутра». Бумагу из шелковицы бумажной сначала окрашивали индиго, полученным из листьев горца красильного, который и сейчас используется в Корее в традиционном окрашивании, после чего, смешав творёное золото или серебро с мездровым клеем, записывали сутру и рисовали иллюстрации. Эта редкая реликвия вернулась в Корею в результате того, что японский владелец выразил желание продать её Корейскому фонду зарубежного культурного наследия.

Из 10 ценностей, возвращённых в 2022 году, наибольшее внимание привлекли переносные солнечные часы сферической формы («ирёнвонгу») XIX века. Будучи первыми часами такого типа с подтверждённым корейским происхождением, этот прибор в форме шара диаметром чуть более 11 см свидетельствует о высоком уровне науки и ремесленного мастерства эпохи Чосон. Корейский фонд зарубежного культурного наследия выиграл аукцион в США, на который эти часы выставил частный владелец.

«Бамбуковая книга инвеституры, назначающая королеву Синчжон супругой наследного принца Хёмёна». 1819 г. Бамбук, латунь, шёлк. 25 × 102 см.

© National Palace Museum of Korea





Объявлены сокровищами

Из ценностей, которые недавно вернул с страну Корейский фонд зарубежного культурного наследия, были объявлены сокровищами картина XVI века «Собрание в Токсодане» («Токсодан кехведо») и «Бамбуковая книга инвеституры супруги наследного принца Хёмёна» («Мунчжоби Синчжон-ванху вансэчжабин чхэкпон чукчхэк»).

«Кехведо» - это картины, на которых в эпоху Чосон изображались собрания чиновников или учёных. Данное произведение датируется примерно 1531 годом, поскольку на нём указаны имена и должности присутствовавших на собрании чиновников, упомянутых в «Подлинных записях династии Чосон». Корейский фонд зарубежного культурного наследия выиграл аукцион в США, на который картину выставил японский владелец.

Бамбуковая книга инвеституры была приобретена одним корейским предприятием в 2018 году на аукционе, на который её выставил французский частный владелец, после чего она была передана в дар фонду. Такие бамбуковые книги чхукчхэк представляют собой записи на полосках бамбука подробностей жизни наследного принца, его старшего сына или супруги, когда им официально присваивали соответствующий титул. Эта бамбуковая книга была изготовлена в 1819 году, когда Синчжон-ванху, мать короля Хончжона, получила статус супруги наследного принца Хёмёна. Будучи важным церемониальным символом королевской семьи Чосона, книга демонстрирует выдающуюся художественную составляющую и величие королевской культуры того времени. Известно, что эта реликвия хранилась в королевском архиве Вегючжангак на острове Канхвадо и считалась сгоревшей вместе с другими книгами в 1866 году во время французского вторжения на остров. Поэтому её возвращение в Корею имеет особое значение.

Вернувшиеся на родину культурные ценности проходят процесс обследования, оценки и консервации, затем передаются на хранение в музеи. Впоследствии они используются как ценные исторические и культурные ресурсы в образовательных целях, а также для проведения исследований и организации выставок.





То Чжэ Ги, корреспондент газеты «Кёнхян-синмун»

Полный текст статьи «Возвращая утраченные сокровища»

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana 출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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