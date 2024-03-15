Саундтреки к фильмам «Сочувствие госпоже Месть», «Жажда» и «Решение уйти»





Эту рубрику мы посвятили саундтрекам к фильмам блистательного корейского режиссера Пак Чхан Ука. И чтобы как-то отметить Международный женский день, мы решили выбрать фильмы, в которых главную роль исполнила женщина. Таким образом, мы послушали композиции, звучавшие в фильмах «친절한 금자씨» или «Сочувствие госпоже Месть», «박쥐» или «Жажда» и совсем недавней картины «Решение уйти» или «헤어질 결심». Все эти картины являются признанными шедеврами не только корейского, но и мирового кинематографа, так что хотя бы одну из них вы, скорее всего, смотрели.

Для начала мы поговорили о самом фильме «Сочувствие госпоже Месть». Картина вышла в 2005 году и является завершающей в знаменитой «трилогии мести» Пак Чхан Ука, в которую помимо этой части входят «Сочувствие господину Месть» и конечно же легендарный «Олдбой». Многие называют эту картину самой депрессивной и мрачной во всей фильмографии режиссера. Над музыкальным сопровождением в фильме поработал выдающийся композитор Чо Ён Ук, который так часто сотрудничал в Пак Чхан Уком, что два имени уже ассоциируются друг с другом. Музыку Чо Ён Ука лично похвалил сам Мартин Скорсезе, который проникся саундтреком к «Олдбою». В «Сочувствии госпоже Месть» звучит музыка, которая была создана совместно с еще одним прекрасным композитором Чхве Сын Хёном. Мы прослушали композиции «Сочувствие госпоже Месть», «Ведьма Ли Гым Чжа» и «Колыбелная Дженни», которые звучали в этой картине.

Далее мы обсудили фильм под названием «Жажда», который увидел свет в 2009 году. Сюжет фильма навеян романомЭмиля Золя«Тереза Ракен». Картина была удостоенаПриза жюри62-го Каннского кинофестиваля. Музыку к фильму снова написал Чо Ён Ук. Мы послушали его саундтреки «Молитва Сан Хёна», «Миссис Ра», «В свете уличного фонаря» и «Тхэ Чжу» и перешли к обсуждению последней картины Пак Чхан Ука «Решение уйти». Это совсем новая работа режиссера, премьера которой состоялась в 2022 году. Никого не удивит, скорее всего, что и эта лента была удостоена премии за Лучшую режиссуру на Канском кинофестивале. Главную роль китаянки Со Рэ сыграла именитая китайская актриса Тан Вэй, которая в последнее время отдает предпочтение работам иностранных режиссеров, в частности корейских. За роль обворожительной Со Рэ Тан Вэй была названа лучшей актрисой на церемонии награждения премии Голубой дракон. Что касается музыки, то и здесь ее создателем является Чо Ён Ук, видимо, дуэт Пак Чхан Ук и Чо Ён Ук – это навсегда. В заключение нашей рубрики прозвучали два саундтрека к фильму «Решение уйти»: «Со Рэ» и «Твой голос».