﻿Рю Чжун Ёль и Хан Со Хи начали встречаться после разлуки Чжун Ёля с экс-подругой

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﻿Актёры Рю Чжун Ёль и Хан Со Хи подтвердили свои отношения. Это произошло 16 марта, на следующий день после появления слухов об их отношениях. 15 марта в соцсети появился пост, что некий турист заметил актёров вместе на Гавайях. В тот же день продюсерское агентство актёра заявило, что Чжун Ель находится на Гавайях, но насчёт встречи с Со Хи отказалось комментировать, мол, что это его личная жизнь. А агентство Со Хи сообщило, что актриса проводит отпуск с друзьями на Гавайях.

Не смогла пройти мимо появившихся сообщений певица Хе Ри из группы Girl’s Day, о разлуке с которой Чжун Ель сообщил в ноябре прошлого года. Они встречались в течение шести лет после того, как вместе сыграли главные роли в популярном телесериале “Откликнись 1988”. 15 марта Хе Ри загрузила в свою соцсеть фото, напоминающее пальмы на Гавайях и одно слово: “Смешно.” Затем Со Хи поставила в соцсеть фотомонтаж собаки с ножом под лапой и длинным предложением: “Я не влюбилась в человека, у которого есть подруга. Я не вмешалась в отношения других. Я люблю смотреть реалити-шоу, показывающее переменчивую любовь, но такой любви не было в моей жизни. Так что объясни мне, что происходит. Мне тоже это смешно.” Таким образом, Со Хи отказалась от т.н. “환승연애 – Транзитной любви ”, которая означает переход к новым отношениям до полного прекращения предыдущих.

Наконец, 16 марта и Чжун Ёль и Со Хи подтвердили свои отношения. Актёр подчеркнул, что он познакомился с Со Хи после расставания с Хе Ри, а Со Хи поделилась заявлением, что на самом деле встречается с Чжун Ёлем, попросив избежать выражения “Транзитная любовь”, так как у них чувство любви зародилось в начале нынешнего года, а отношения Чжун Ёля с бывшей подругой закончились в начале 2023 года. Просто об этом стало известно в ноябре. Со Хи написала также в своём блоге, что в предыдущий день должна была оставаться спокойной, но возмутилась из-за нарастающих негативных слухов и повела себя грубо, опубликовав в соцсети неразумный пост. Затем она пообещала извиниться перед Хе Ри за это.

Но, несмотря на всё это, негативные слухи об их отношениях продолжались утрироваться, и 17 марта Чжун Ёль вернулся в Корею в одиночестве, а Со Хи закрыла свой блог.