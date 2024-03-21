Корея с нетерпением ожидает выхода нового триллера «Армия комментариев» или «댓글부대». Премьера запланирована на 27 марта.





2024 год начался не так давно, всего три месяца назад, а корейский кинематограф уже успел порадовать нас несколькими отличными фильмами. Сейчас в кинотеатрах правит картина «Перезахоронение» или «파묘», нашумевшая не только у себя на Родине, но и заграницей. А в самом начале года большой популярностью у зрителей пользовался фильм «Горожанка Ток Хи» (시민덕희). Теперь, в конце марта, выхода ожидает еще одна лента, которой пророчат светлое будущее, точнее, хорошие кассовые сборы. Речь идет о криминальном триллере «Армия комментариев» или «댓글부대». Главная мысль картины – это то, что киберпространство, в котором формируется наше общественное мнение, на самом деле кто-то контролирует. История начинается с того, что главный герой по имени Сан Чжин, репортер газеты Чангён Ильбо (창경일보), освещая очередной проект одного государственного учреждения, вдруг натыкается на информацию, которая разоблачает коррупцию в одной из крупных корпораций. Как истинный журналист, он пишет гневную статью, и конечно же она становится сенсацией. Но и главы конгломерата не могут просто стоять в стороне и смотреть, как кто-то мешает их работе. Так, Сан Чжина обвиняют в распространении ложной информации, и теперь соцсети пестрят комментариями, обзывающими его «мусорным репортером» или «기레기», от слов «기자» - репортер и «쓰레기» - «мусор». В отчаянии Сан Чжин всеми способами пытается восстановить честь, и именно в этом момент ему поступает таинственное сообщение от анонима под ником «Чаттаккат» (찻탓캇). Он сообщает Сан Чжину, что за осквернением его имени стоят вовсе не простые пользователи Интернета, а некая «Армия комментариев» или «댓글부대». Аноним обещает рассказать репортеру о том, кто такие «Армия комментариев» и просит написать его разоблачающую статью. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 20 марта.





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