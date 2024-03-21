Самые любимые коллаборации от корейских певцов и певиц





Весна – это пора любви! Особенно романтично это время года в Корее, когда все улицы одеваются в пышные светло-розовые благоухающие одежды благодаря цветущим вишням. В апреле, который уже совсем скоро, принято слушать весенние песни, а еще разные коллоборации певцов и певиц, многие из которых уже стали бессмертными хитами. Так что в этом выпуске нашей рубрики мы послушали самые любимые дуэты мужских и женских исполнителей Кореи! Открыл нашу рубрику абсолютный шлягер, который знает каждый кореец, песня «Some» или «썸» в исполнении певицы Со Ю (소유) из группы SISTAR и Чон Ги Го (정기고). Затем мы продолжили наше знакомство с лучшими дуэтами, поговорив о песне «Твой смысл» (너의 의미) от IU и Ким Чхан Вана (김창완). Именно Ким Чхан Ван, фронтмен легендарной корейской группы Сануллим (산울림), является композитором и оригинальным исполнителем. Композиция входит в тройку песен, которые имеют особое значение в карьере IU. Она до сих пор считается неким поворотным пунктом в карьере певицы, который помог ей превратиться из айдола в народную исполнительницу. Песня «Твой смысл» вошла в альбом ремейков IU под названием «Цветочная закладка», который был выпущен в 2014 году, спустя ровно 30 лет с выхода композиции Сануллим в 1984 году. Получается, в этом году версия IU отмечает уже 10-ти летний юбилей, а оригинал от Сануллим – свой 40-й день рождения.

Среди наших слушателей немало любителей ретро. Одним из самых любимых исполнителей прошлого века является Ли Мун Сэ (이문세), у которого тоже есть прекрасная коллаборация с певицей, не менее любимой артисткой Ли Со Ра (이소라). Песня называется «Грустная песня о любви» (슬픈 사랑의 노래), она была выпущена в 1999 году и представляет собой прекрасную, душевную балладу. Конечно, это грустная песня, но ведь любовь – это не всегда одно лишь счастье. В композиции поется о двух возлюбленных, которые не могут быть вместе. «Мы любим друг друга. И пусть мир принесет нам больше боли, наступит ночь, когда я снова увижу тебя, и грусть снова исчезнет», - поют Ли Мун Сэ и Ли Со Ра.

Кроме этих бессмертных хитов на наших волнах прозвучали следующие композиции: «Как мило» или «귀여워» от Пёль (별) и Квон Чжон Ёля (권정열) из группы 10СМ, «Trouble Maker» от дуэта Troublemaker, «Шрамы глубже чем любовь» в исполнении Пак Чжон Хён (박정현) или Лены Пак и Им Чжэ Бома (임재범) и другие.