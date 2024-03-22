﻿Пока ты спала (당신이 잠든 사이)





Режиссёр : Чан Юн Хён

В ролях: Чху Чжа Хён, Ли Му Сэн

Жанр: Драма

Премьера: 21 марта 2024 г.

Бывшие счастливы ми супруги, утрата памяти и подозрительный муж..

Чун Сок и Док Хи ведут счастливую супружескую жизнь на протяжении трёх лет. Рабочая и семейная жизнь пары была спокойной до тех пор, пока у Док Хи в результате автокатастрофы начал проявляться амнестический синдром. Док Хи, частично потеряв память о прошлом семейной жизни, волнуется, но благодаря поддержке и утешению доброго любящего мужа Чун Сока потихоньку старается вернуть себе память. Однажды Чун Сок, который является писателем, на некоторое время отправляется в Каннын для работы над своей автобиографией. Док Хи каждый день разговаривая с Чун Соком по телефону и тем самым скрашива ет своё одиночество. Однажды Док Хи получает неожиданный звонок от неизвестного человека, а затем начинают приходить уведомления о нарушениях скорости, о просрочке платежей по картам, даже истории оплаты отелей...