﻿Актёр Ха Чжун успешно сыграл главную роль в сериале KBS “Хё Сим выбирает свой путь”

ⓒ YONHAP News

﻿Актёр Ха Чжун вернулся к своей повседневной жизни после девятимесячных съёмок в сериале “Хё Сим выбирает свой путь”, который транслировался на канале KBS2 по субботам и воскресеньям с 16 сентября 2023 по 17 марта 2024 года. Дорама закончилась хэппи-эндом, и любовь героини Хё Сим и Тхэ Хо, роль которого исполнил Ха Чжун, закрепилась на цветочной дорожке свадебного дворца.

В сериале “Хё Сим выбирает свой путь” речь шла о доброй дочери Хё Сим, которая всю свою жизнь посвятила семье. Каждый день она работала не покладая рук, чтобы ухаживать за своими неразумными и даже злыми родными, которые беспрерывно создают всяческие проблемы. Но однажды в её жизни наступает поворотный момент, после чего Хё Сим решает отделиться от семьи, поставив на первое место личное счастье.

Актёр Ха Чжун поделился своими чувствами: “До начала съёмок я волновался. Ведь я долгое время должен был работать с многочисленными артистами для многосерийного сериала. Я беспокоился, смогу ли справиться без проблем. Были, естественно, тяжёлые моменты и для коллег, и для меня самого, но теперь наконец-то всё позади, и я чувствую себя закалённым”.

В “Хё Сим выбирает свой путь” Ха Чжун впервые в жизни исполнил роль главного героя - очень привередливого парня из богатой семьи. Но, познакомившись с Хё Сим, он постепенно открывал своё сердце и возродился сердечным человеком. Зрители высоко оценили игру актёра, так как он гибко и правдиво выражал психологические изменения внутри человека.

Ха Чжун также выразил желание создать счастливую семью, как Тхэ Хо в сериале. "Я хочу двоих детишек в своей семье. Вообще я собирался жениться до сорока лет, но мне уже 38. Так что мне придётся поторопиться".