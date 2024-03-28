Сеул Сегодня от 26 марта

Объём пассажирских авиаперевозок РК составит 98% допандемийного
2024-03-28 13:39:03
#Сеул сегодня l 2024-03-26
Сегодня в выпуске:
►Мэрия Пусана реализует проект создания районов, благоприятных для жизни детей.
► Корея активно привлекает японских туристов.
► Город Куми провинции Кёнсан-Пукто развивает инфраструктуру для прогулок босиком.
► Провинция Канвондо открывает двери для иностранцев.
► В Сувоне пройдёт конкурс на лучший кимпап.
2024-03-28 13:39:03
2024-03-28
2024-03-28 15:55:48
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