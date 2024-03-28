Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Сеул Сегодня от 26 марта

#Сеул сегодня l 2024-03-26

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News  


Сегодня в выпуске:

►Мэрия Пусана реализует проект создания районов, благоприятных для жизни детей.

► Корея активно привлекает японских туристов.

► Город Куми провинции Кёнсан-Пукто развивает инфраструктуру для прогулок босиком.

► Провинция Канвондо открывает двери для иностранцев.

► В Сувоне пройдёт конкурс на лучший кимпап.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >