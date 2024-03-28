Актёр Пэк Сон Хён встречается с публикой и в фильме и в дораме

Актёр Пэк Сон Хён встречается с широкой публикой в двух работах - фильме «1980» режиссёра Кан Сын Ёна и ежедневной дораме “У Ри встретил Су Чжи” или “У нас приятное событие! (수지맞은 우리)”. Фильм «1980» вышел на экраны 27 марта, а трансляция сериала “У нас приятное событие!” началась 25 марта на канале KBS 1TV.

В фильме «1980» рассказывается о семье школьника Чхоль Су, дедушка которого 17 мая 1980 года открыл собственный ресторан, о котором давно мечтал. Да, это было в канун вспышки акций протеста в городе Кванчжу провинции Чолла-Намдо, проходивших с 18 по 27 мая 1980 года и жестоко подавленных военными по приказу тогдашнего президента страны Чон Ду Хвана. Жители города Кванчжу восстали против его правления, начавшегося с военного переворота 12 декабря 1979 года. Фильм «1980» показывает, как самая простая семья Чхоль Су становится жертвой жестокого подавления алчных и беспощадных военных. Актёр Пэк Сон Хён сыграл дядю Чхоль Су. Съёмки фильма были завершены ещё три года тому назад, но из-за разных проблем премьера состоялась только в этом году, в связи с чем Пэк выразил большую радость.

А в дораме “У нас приятное событие!” актёр играет главную роль психиатра по имени Чхэ У Ри (채우리). 25 марта сериал стартовал с высоким зрительским рейтингом 12,6%. Пэк Сон Хён сказал: «Я снова стал сниматься в ежедневной дораме KBS 1TV спустя ровно год. Я буду играть свою роль с ответственностью и благодарностью к тем, кто доверяет мне."

Пэк Сон Хён, который начал актёрскую карьеру с раннего детства, в пятилетнем возрасте, дебютировал в 1994 году в фильме «Желаю то, что мне запрещено (나는 소망한다 내게 금지된 것을)». В этом году он отпраздновал 30-летие своей актёрской карьеры. Он женился в 2020 году, и у него дочь и сын.