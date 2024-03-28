Популярная бойз-группа Stray Kids станет хедлайнером музыкального фестиваля Лоллапалуза.



Популярность и влияние K-POP растет из года в год. За последние 10 лет масштабы Халлю выросли до таких размеров, что люди спорят о том, что вообще означает термин «K-POP» – корейскую музыку или музыкальный жанр, в котором могут работать не только уроженцы Кореи, а все, кто захочет? Об этом можно рассуждать бесконечно, но одно известно наверняка: корейские артисты уже давно стоят на одном уровне с мировыми звездами. Именно поэтому такие группы, как BLACKPINK, aespa, NewJeans и другие продолжают оставаться любимыми гостями на крупнейших музыкальных фестивалях нашей планеты. В этот раз популярный бойз-бенд Stray Kids был приглашен стать хедлайнером одного из самых главных музыкальных событий этого года, фестиваля Лоллапалуза, который пройдет с 1 по 4 августа в Чикаго. Как известно, фестиваль проводит выступления в разных крупнейших городах мира, и Stray Kids уже в прошлом году возглавляли Лоллапалуза в Париже. Однако Чикагский этап фестиваля считается самым главным, поэтому фанаты парней рады вдвойне. На этот раз в Чикаго к ним присоединятся их соотечественницы, популярные герлз-группы IVE и VCHA. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 27 марта.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.