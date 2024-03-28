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﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-03-29


РежиссёрАн Гук Чжин
В ролях: Сон Сок Ку, Ким Сон Чхоль, Ким Дон Хви, Хон Гён
Жанр: Криминал, Драма
Премьера: 27 марта 2024 г. 
 
Репортёр местных новостей Им Сан Чжин - талантливый журналист и одновременно большой хвастун. Однажды Сан Чжин освещает коррупцию в конгломерате «Манчжон», но его новость 
оказывается фальшивой, и его отстраняют от работы. Вскоре к Сан Чжину приходит загадочный информатор и заявляет: “Ваша новость не была ложной. Всё это было уловкой, которую мы совершили”. 
Информатор представился как член группы “Team Alab”, которая руководит манипуляцией общественным мнением в Интернете, утверждая, что за деньги они могут превратить правду в ложь, а ложь - в правду... “Это не является незаконным делом, однако я не знаю, легально ли это.”
Насколько верна эта информация, и насколько она ложна?
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)
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