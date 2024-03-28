﻿Армия комментариев (댓글부대, Troll Factory)





Режиссёр : Ан Гук Чжин

В ролях: Сон Сок Ку, Ким Сон Чхоль, Ким Дон Хви, Хон Гён

Жанр: Криминал, Драма

Премьера: 27 марта 2024 г.

Репортёр местных новостей Им Сан Чжин - талантливый журналист и одновременно большой хвастун. Однажды Сан Чжин освещает коррупцию в конгломерате «Манчжон», но его новость

оказывается фальшивой, и его отстраняют от работы. Вскоре к Сан Чжину приходит загадочный информатор и заявляет: “Ваша новость не была ложной. Всё это было уловкой, которую мы совершили”.

Информатор представился как член группы “Team Alab”, которая руководит манипуляцией общественным мнением в Интернете, утверждая, что за деньги они могут превратить правду в ложь, а ложь - в правду... “Это не является незаконным делом, однако я не знаю, легально ли это.”