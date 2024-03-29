﻿Актёр Чо Чжон Сок дебютирует в качестве певца

ⓒ KBS News

﻿Один из популярнейших в Корее актёров Чо Чжон Сок дебютирует как начинающий певец. В течение последних 20 лет он пользовался огромной популярностью в качестве актёра, который прекрасно исполнял разные роли в телесериалах, кинофильмах и мюзклах. Да, его певческие способности уже широко признаны, так как он демонстрировал свой талант во многих мюзиклах, таких как “Амадей”, “Хедвиг и злосчастный дюйм”, “Бриолин”, “Зловещие мертвецы” и т.д.

Итак, 27 марта в столичном районе Ханнам-дон состоялось показательное шоу дебютанта Чо Чжон Сока под названием “Ты послушаешь меня?” В нем приняла участие известная певица Коми, которая поддерживала своего мужа Чо Чжон Сока в новом для него качестве.

А до этого на ютубе появился новый канал 'Рекордз Тэнъи на горах Чхонгесан (청계산댕이레코즈)', основатель которого назвал себя “искусственным интеллектом Чо Чжон Сока”. В нем были размещены песни Коми, жены актёра, и его любимые кей-поп песни. Потом стало известно, что этим ютубером был сам Чо Чжон Сок, который готовится к выходу своей дебютной песни и видеоролика одновременно. Кроме того, как оказалось, продюсер реалити-шоу Ян Чжон У снял документальный фильм “Дебютант Чо Чжон Сок”, в котором подробно показан процесс его дебюта в качестве певца.