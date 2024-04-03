Творчество инди и синти-поп певицы Oohyo





Если вы помните, то в эфире нашей программы от 30 сентября прошлого года звучала композиция под названием «Одуванчик» в исполнении инди-певицы Ухё. Тогда мы лишь кратко поговорили об этой исполнительнице, но мы пообещали вам, что обязательно познакомимся с ней поближе, как только появится такая возможность. И вот, настала долгожданная пятая неделя месяца, а это значит, что мы, наконец, узнаем об Ухё поподробнее. Для начала стоит сказать, что дебютировала певица уже довольно давно, в 2014 году. Конечно, в кругах любителей корейского инди ее имя было известно всем, однако на устах у широкой публики оно не так давно. Как раз осенью прошлого года ее композиция «Одуванчик» совершила движение против течения или «ёкчжухэн». Спустя целых шесть лет после выпуска в 2017 году песня снова, а возможно, даже и впервые ворвалась в крупнейший корейский музыкальный чарт Melon. Славу композиция «Одуванчик» приобрела благодаря реалити-шоу «Heart Signal 4», она звучала в одном из эпизодов программы.

Итак, У Хё Ын (우효은), это настоящее имя Ухё, родилась в 1993 году. О жизни Ухё мало что известно, в начале своего творческого пути она не только не опубликовывала личную информацию, но даже скрывала свое лицо, показав публике лишь свои детские фотографии. Например, одну из них можно увидеть на обложке ее дебютного мини-альбома под названием «Девичья чувствительность» (소녀감성), который она представила в 2014 году. Ухё исполняет музыку в стиле инди и синти-поп, сама пишет мелодии и тексты к своим песням. Чаще всего она поет о девичьих переживаниях, эмоциях и чувствах, присущих всем влюбленным. В феврале 2015 года она выпустила сингл-альбом «Пятница» (금요일), а 7 октября 2015 года регулярный альбом «Путешествие» (어드벤처), в который вошли одиннадцать композиций с заглавной песней «К-Dramа». Выпустив свой первый полноформатный альбом, певица отправилась на учебу в Лондон. Вернувшись на родину, в 2016 году Ухё впервые предстала перед публикой, проведя свое первое выступление в одном из музыкальных клубов Сеула. Начинался концерт в 8:20, но уже в 6 часов зал оказался переполнен, и желающих послушать живое выступление Ухё перестали пускать. Вот, как успешно прошел первый концерт певицы! В июле того же года выходит очередной сингл Ухё под названием «Молодость» (청춘). В 2020 году певица представила новый мини-альбом под названием «SILENCE» или «Тишина». Пять композиций возглавила песня под названием «2020». Примечательно, что эта песня полностью на английском языке.

В этот день послушали самые популярные и любимые композиции в исполнении Ухё, это «Одуванчик» (민들레), «100% девичья чувствительность» (소녀감성 100퍼센트), «Виноградник» (빈야드), K-Drama (K 드라마), «Возможно, мы» (아마도 우리) и другие.



