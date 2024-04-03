Актер Чо Чжон Сок планирует свой дебют на музыкальной эстраде.

В эфире нашего радио мы не раз говорили о том, каким выдающимся музыкальным талантом обладает актер Чо Чжон Сок (조정석). Его вы точно видели в таких популярных сериалах, как «Мудрая врачебная жизнь», «Пленяя короля», а также в фильмах «Выход» и «Идеальные незнакомцы». В своих теле и кинопроектах артист раз за разом доказывает, что достоин зваться одними из лучших актеров страны. Свои выдающиеся вокальные данные Чо Чжон Сок тоже демонстрировал неоднократно. Многие знают, что большинство саундтреков к обоим сезонам сериала «Мудрая врачебная жизнь» его актеры исполнили сами, и одним из самых больших хитов среди них является песня «Алоха» как раз в исполнении Чо Чжон Сока. Более того, не все знают, но свою карьеру артист начинал именно на сцене мюзикла, попробовав себя в качестве актера значительно позже. Своим голосом Чо Чжон Сок очень гордится и уже несколько лет подряд говорит о том, что мечтает официально дебютировать на корейской эстраде. И наконец его самое заветное желание исполнилось! 27 марта на сцене театра Blue Square в Сеуле состоялся дебютный шоукейс певца Чо Чжон Сока. Мероприятие получило очаровательное название «Хочешь послушать?» или по-корейских «잠깐 들어봐줄래?». Как по мне, оно демонстрирует скромность Чо Чжон Сока как начинающего певца, но в то же время говорит о том, что он уверен в себе и хочет показать публике очень многое. Очень мило и то, что на дебютном выступлении Чо Чжон Сока присутствовала его супруга, именитая корейская певица Gummy. Шоукейс - это еще не все, что приготовил Чо Чжон Сок к своему музыкальному дебюту. В сотрудничестве с платформой Нетфликс артист запускает шоу под названием «Дебютант Чо Чжон Сок». В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 3 апреля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.