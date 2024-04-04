Пять фильмов РК приглашены на Пекинский международный кинофестиваль

1 апреля Корейский комитет развития кинематографии сообщил, что пять южнокорейских фильмов, в том числе, мегахит 2024 года “Перезахоронение” (파묘), приглашены на Пекинский международный кинофестиваль, церемония открытия которого состоится 19 апреля в столице КНР. Кроме “Перезахоронения”, в Пекин приглашены такие фильмы как “Нужды путешественника” (여행자의 필요) режисёра Хон Сан Су, получивший Гран-при жюри в феврале нынешнего года в рамках основной программы 74-го Берлинского международного кинофестиваля, фильм “Всё в порядке!“ (괜찮아, 괜찮아, 괜찮아!) Ким Хе Ён, удостоенный главной награды детского и юношеского жюри 74-го Берлинского международного кинофестиваля, “Пикник” (소풍) режисёра Ким Ён Гюна и независимый фильм “То, что нужно делать” (해야 할 일) режиссёра Пак Хон Чжуна. Все пять фильмов приглашены во внеконкурсную программу “Panorama Section”.

Пекинский международный кинофестиваль был основан в 2011 году и проводится ежегодно. Вместе с Шанхайским кинофестивалем он является самым крупным кинофестивалем Китая, который спонсирует муниципалитет Пекина.