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Актёры Рю Чжун Ёль и Хан Со Хи расстались. Об этом сообщило 30 марта продюсерское агентство актрисы. Мол, “Они поняли, что теперь нужно выполнить обязанности актёров, и договорились больше не тратить чувства и нервы на личные проблемы. Хан Со Хи переживает за то, что разочаровала своих фанатов из-за изнурительных эмоций, и извиняется перед ними.”

В связи с этим Рю Чжун Ёль и Хан Со Хи не будут вместе сниматься в фильме “Ослепление” (현혹) режиссёра Хан Чжэ Рима, который создал такие ленты как “Физиогномика” (관상), “Король” (더 킹), “Чрезвычайная ситуация” (비상선언), “Правила знакомства” (연애의 목적) и др. 2 апреля стало известно, что одна из крупнейших в РК компаний по распространению фильмов “Showbox” приостановила переговоры об участии Рю Чжун Ёля и Хан Со Хи в съёмках фильма “Ослепление”. Вообще это популярный вебтун, в котором речь идёт о мистической женщине-метисе корейско-европейского происхождения, живущей в период японской аннексии над Кореей. В 1935 году очаровательная богачка Сон Чжон Хва поручает бедному художнику Юн И Хо рисовать свой портрет. Юн рисует её в запертом состоянии, со временем узнаёт истину о ней и неосознанно вмешивается в необъяснимые события, происходящие вокруг неё.

Так что теперь, когда две звёзды расстались всего через 2 недели после подтверждения отношений, стало интересно, какие актёры будут играть эти привлекательные роли.