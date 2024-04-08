Спецпередача «Возрождение музыки, объединяющей поколения: Ремейки»





На волнах нашего радио мы нередко говорим о том, что ремейки являются одной из ведущих тенденций корейской развлекательной индустрии уже на протяжении нескольких лет. Давайте обратимся к статистике крупнейших музыкальных платформ Кореи, чтобы понять яснее положение дел. В 2022 году было выпущено, внимание, целых 1227 песен-каверов! А в прошлом году – еще больше, почти 1400. Внушительные цифры, согласитесь? Кроме того, среди них очень много композиций, которые становились огромными хитами. Это неудивительно, ведь у старшего поколения ремейки вызывают приятное чувство ностальгии по молодости, а для молодежи становятся чем-то необычным и доселе невиданным. В этом специальном выпуске нашего «Музыкального марафона», обсуждая мейнстримное веяние – ремейки, мы послушаем ваши, дорогие друзья, сообщения и любимые ремейки и даже ремейки корейских песен на разных языках мира.