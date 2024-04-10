В июне после долгого перерыва на большие экраны вернутся две любимицы Кореи, актрисы Су Чжи и Юн А.

Даже если вы не так давно интересуетесь K-POP и Халлю, имена Су Чжи (수지) и Юн А (윤아) вот точно известны. Уже на протяжении больше 10 лет две эти артистки остается иконами красоты Республики Корея. Прекрасные внешние данные, грация и очарование – это не все, чем могут похвастаться Су Чжи и Юн А. Обе девушки мульти талантливы: Су Чжи дебютировала в развлекательной индустрии как участница популярной некогда группы Miss A, а Юн А и по сей день остается частью одного из самых успешных K-POP коллективов всех времен Girls Generation. Кроме того, каждая из них обладает выдающимся актерским талантом, который с каждым новым проектом только совершенствуется. Не так давно Су Чжи получила восторженные отклики публики и критиков за свои роли в сериалах «Анна» и «Ли Ду На!». А одной из главных ролей в карьере Юн А можно назвать Ын Чжу в комедийном блокбастере «Выход». Долгое время обе актрисы отдавали предпочтение многосерийным телепроектам и театральным постановкам. Так что многие были очень рады и воодушевлены новостями о том, что обе любимцы возвращаются на широкие экраны уже этим летом. Их возвращение в кинематограф можно назвать глотком свежего воздуха, ведь в последних нашумевших корейских картинах главными героями в основном были мужчины. В подробностях о предстоящих проектах Су Чжи и Юн А, а также о других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 10 апреля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.