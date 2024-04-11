Им Су Хян демонстрирует свои чары на 100% в теледраме “Красота и романтик”

Неустанно растёт рейтинг популярности телесериала с участием актрисы Им Су Хян. Как сообщила 8 апреля исследовательская компания Nielsen Korea, рейтинг драмы «Красавица и Романтик», которая транслируется на канале KBS2 по субботам и воскресеньям, составил среди телезрителей 16,0%.

Им Су Хян, исполнившая роль жизнерадостной и пикантной актрисы Пак То Ра, вызывает у зрителей смех и чувство тёплого весеннего ветра. Она захватила зрителей, полностью воплотившись в характере героини. В первой сцене появления в драме актриса Пак То Ра привлекла внимание всех, кто находился в аэропорту, выпустив блестящую ауру суперзвезды с великолепными визуальными эффектами. Одновременно она показала свои истощённые чувства, полученные из-за матери, которая заставляла свою дочку работать как машина и зарабатывать деньги с раннего детства. Кроме того, Им Су Хян вместе с актёром Чи Хён У показала также необычное сочетание «Том и Джерри». В сериале они были первой любовью друг для друга, но из-за злой судьбы долго не виделись, и, не узнавая, кто это, ссорятся при каждой встрече.

Драма «Красавица и Романтик» - это романтическая комедия об актрисе Пак То Ра, которая в одночасье попала на дно, но начинающий режиссёр теледрамы Ко Пхиль Сын влюбляется в неё и вдохновляет новой энергией, чтобы она могла заново встать на ноги в качестве актрисы.