Бойз-бэнд LUCY покорил Макао во время своего мирового тура

Макао нагрелся пылающим энтузиазмом участников южнокорейского бойз-бэнда LUCY. 6 апреля группа LUCY успешно провела свой первый мировой тур «LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER in MACAU». Ребята подняли занавес своего концерта энергетическими инструментальными звуками и атмосферой надежды. Затем они нагревали сцену такими песнями как «Весна или лето», «А что это на самом деле» и «Неглубокий сон». Эстафета была передана таким дебютным хитам бойз-бэнда как «Цветение (Flowering)», «Игра» и «Лёгкая дымка». А в самый разгар концерта они продемонстрировали зрителям своё музыкальное искусство, блестяще играя на инструментах, вместе с песнями 'Boogie Man', 'Горячо', 'I Got U', и самыми последними новинками 'Бессмертный рыцарь и шёлковая колыбель' и 'Flare'. В конце концерта артисты поделились своими впечатлениями: «Благодаря вашей любви мы смогли вырасти. Мы были так счастливы увидеть вас, подпевающих наши песни вместе. Мы искренне благодарны вам за то, что вы создали драгоценные моменты в нашей жизни, и в ответ на это мы будем больше и больше стараться в будущем".

Таким образом, LUCY успешно провёл свой первый мировой тур в Сеуле и Макао, доказав своё звание «Представитель сцены K-Band». Бэнд продолжит выступления в Тайбэе 26 апреля и в Токио 6 мая. Кроме того, начиная с Торонто 23 мая, LUCY выступит в 20 городах Северной Америки, включая Чикаго, Лос-Анджелес и Сиэтл.