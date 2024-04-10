﻿Снова 1997 (어게인 1997, Once Again)

Режиссёр: Син Сын Хун
В ролях: Чо Бён Гю, Хан Ын Су, Чхе Хи Сын, Ку Чжун Хвэ, Ким Да Хён
Жанр: Фантазия, Драма
Премьера: 10 апреля 2024 г.
“Если начать жить заново, то сможете ли жить лучше?”
У Сок (Ким Да Хён) - муж и отец, работающий каскадёром, которому лет сорок. Он мечтает вернуться в 1997 год, когда он был учеником старшей школы. Тогда у него были самые лучшие дни в жизни и не было шрама на лице, из-за которого пришлось отказаться от заветной мечты - стать актёром.
Однажды он помогает одному неизвестному монаху (Пак Чхоль Мин) и покупает у него 5 талисманов, которые якобы способны изменить жизнь человека. После этого У Сок случайно попадает в аварию: во время работы на съёмочной площадке машина, в которой он находился, падает со скалы. Потом У Сок (Чо Бён Гю) просыпается в 1997 году учеником старшей школы. В прежней жизни он был плохим отцом, сыном и мужем, а теперь, вернувшись назад в школьные годы, он пытается поправить свои ошибки: не состоять в группе школьных хулиганов, усердно учиться и отдаляться от будущей жены Чжи Мин (Ха Ын Су), в отношении которой испытывает чувство неловкости... Близкие друзья Бон Гюн (Ку Чжун Хвэ) и Чжи Сон (Чхэ Хи Сын) жалуются и критикуют У Сока за то, что он превратился в какого-то высокомерного и нудного человека. Извините, друзья, однако У Сока охватывает странное предчувствие, как будто “то событие” всё равно повторится заново…