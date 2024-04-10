﻿Снова 1997 (어게인 1997, Once Again)





Режиссёр : Син Сын Хун

В ролях: Чо Бён Гю, Хан Ын Су, Чхе Хи Сын, Ку Чжун Хвэ, Ким Да Хён

Жанр: Фантазия, Драма

Премьера: 10 апреля 2024 г.

“Если начать жить заново, то сможете ли жить лучше?”

У Сок (Ким Да Хён) - муж и отец, работающий каскадёром, которому лет сорок. Он мечтает вернуться в 1997 год, когда он был учеником старшей школы . Тогда у него были самые лучшие дни в жизни и не было шрама на лице, из-за которого пришлось отказаться от заветной мечты - стать актёром.