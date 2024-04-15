Музыкальные новинки марта 2024 года





Дорогие друзья, пришла весна, природа просыпается, мы с вами тоже будто проснулись от зимней спячки, правда? Волшебные чары весны подействовали, кажется, и на корейский артистов! С начала этого года, с каждым месяцем все больше популярных исполнителей представляют новую музыку. И этот март порадовал действительно большим разнообразием свежих работ. Многие мы с вами уже послушали в рамках рубрики «Песня недели», тем не менее, пока что незнакомых нам песен осталось тоже очень много. Мы начали знакомство с ними с новой работы популярного певца Ли Сын Ги (이승기), который 4 марта представил песню «Полет» или «비상». Композиция является ремейком бессмертного хита именитого корейского певца Им Чжэ Бома (임재범). Эта композиция, в которой поется о новом начале человека, что долгое время был потерян и одинок, призвана придать слушателям смелости и подарить надежду.

Одним из самых долгожданных возвращений марта стал новый 8 мини-альбом бенда DAY6. Как известно, большинство участников буквально до этого момента проходили службу в армии, и к их демобилизации фанаты подготовили действительно значимый подарок. С конца прошлого года сразу несколько старых хитов DAY6, такие как «Время нашей жизни» (한 페이지가 딜 수 있게) и «Ты была красива» (예뻤어) вернулись в чарты и прекрасно держатся там до сих пор. Сами ребята в своих последних интервью признаются, что никак не ожидали эффекта «ёкчжухэн» и до сих пор не могут поверить в то, что происходит. Благодаря тому, что старые хиты бенда сегодня снова у всех на слуху, новый мини-альбом «Fourever» с заглавным треком «Welcome to the Show» тоже делает успехи в корейских хит-парадах.

Очередную сольную работу представила участница герлз-группы Apink Ким Нам Чжу (김남주). Новая песня певицы получила название «BAD» или «Плохиш» и получилась очень зажигательной и запоминающейся. С этим релизом, который так напоминает об американских поп-дивах вроде Бейонсе, слушатели смогли увидеть Нам Чжу с новой стороны. Будем надеяться, они смогут оценить ее новое очарование, которое до этих пор было скрыто, по достоинству.

Еще одно громкое событие, потрясшее мир K-POP этим мартом, это дебют новой женской группы продюсерского лейбла HYBE, который подарил миру легендарных BTS. Новые звездочки зовутся ILLIT, в группе 5 человек, это кореянки Юн А (윤아), Мин Чжу (민주) и Вон Хи (원희), а также Мока (모카) и Ироха (이로하) из Японии. Девушки представили свою дебютную пластинку «SUPER REAL ME», состоящую из 4 композиций, 25 марта. ILLIT пользовались повышенным вниманием публики еще задолго до своего дебюта, так что неудивительно, что клип к заглавному треку альбома «Magnetic» за сутки после публикации на Ютубе посмотрели больше 13 млн. раз. Юные ILLIT выбрали для себя образы девчонок, которые любят дурачиться и воображать, но в то же время очаровывают своей красотой и обаянием. А весь альбом пронизан самыми нелепыми фантазиями и деталями из повседневной жизни девочек-подростков.

Ветераны корейской музыкальной индустрии тоже не дремлют! Вот, например, одна из самых любимых персон K-POP индустрии, певец и ведущий Ким Чжон Гук (김종국) представил новую песню спустя два с половиной года с предыдущего релиза. Приятная композиция «Кажется, пришла весна» или «봄이 왔나 봐» посвящена прошедшей любви, певец поет о боли и тех запутанных чувствах, что принес разрыв с возлюбленной. «Долгое время я старался избегать этих мыслей, но вот пришла весна, снег в моей душе начинает таять, обнажая давние переживания. Теперь я могу разобраться с ними и сказать тебе, прости и будь счастлива», - обращается Ким Чжон Гук к покинувшей его возлюбленной.

Помимо вышеперечисленных композиций в эти выходные на наших волнах звучали: «Smoothie» от NCT Dream, «Влюбленная дурочка» (속은 셈 치고 다시 만나자) от Kassy, «Falling Slowly» от Тэ Сона (대성) и «LIGHTHOUSE» в исполнений бойз-группы TEMPEST