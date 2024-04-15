Французский виноградарь и винодел в Корее - (1)

Уроженец Эльзаса Доминик Эрке, оставил свою профессию, которой отдал много лет, чтобы осуществить свою мечту — делать вино.





Корея для француза Доминика Эрке - это страна, где сбылась его мечта. Возделывая землю экологичным способом, он изготавливает натуральное вино - без каких бы то ни было добавок.

Атмосфера «Маленького Эльзаса», которым владеет Доминик Эрке (Dominique Herqué), далека от представления о спокойствии. На дворе без устали звонит маленький колокол пхунгён, на поле щебечут птицы, кудахчут куры и гогочут гуси. Но почему-то совсем не шумно. Наверное, звуки природы ближе к музыке, чем к шуму.





«Виноградник, похожий на лес»

«Маленький Эльзас», само название которого ласкает слух, находится в волости Суанбо-мён города Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто. Сзади гора, спереди - всё открыто до горизонта, поэтому есть ощущение спокойствия и уюта. Этот участок земли, в который супруги Эрке «влюбились с первого взгляда», во многом похож на французский Эльзас - родину Доминика. Эльзас находится на северо-востоке Франции. Регион славится своими виноградниками. Там такая же плодородная земля и щедрое солнце, как и в «Маленьком Эльзасе». Хотя наш герой начал новую жизнь на далёкой чужбине, он часто ощущает себя здесь, как на родине.

— Я приехал сюда в 2017. В поисках места, где можно заниматься земледелием и виноделием, я год колесил по Корее, но не мог найти ничего по душе. И тут я по совету знакомого поехал посмотреть этот участок. И как только увидел его, сразу понял, что это то, что я искал.

Участок площадью около 4.000 кв. м, который Доминик возделывает вместе с женой, они называют «виноградником, похожим на лес». Чтобы делать вино разнообразным по вкусу, они выращивают более 10 сортов винограда и около 30 сортов яблонь. Здесь также растут персиковые деревья, ююба, хурма, инжир, дерево бодхи (фикус священный), киви, лаванда… Чтобы не использовать гербициды и бактерициды, супруги плотно посадили вокруг плодовых деревьев более 100 видов растений, которые идут на компост. Здесь же живут в полезном симбиозе куры, гуси, пчёлы, дождевые черви и разного рода микроорганизмы. Доминик и его жена больше беспокоятся об укреплении здоровья земли, нежели об улучшении вкуса вина. Поскольку хорошее вино - это результат правильного земледелия, а хорошие фрукты - дар плодородной почвы.

Хотя Доминик занимается земледелием в Корее, он возделывает землю, как это принято во Франции.

— Корейцы работают на земле в соответствии с 24 сезонами сельскохозяйственного года, а мы, французы, советуемся с календарём планет. Поскольку планеты оказывают воздействие на растения. Одни дни хороши для плодов, другие для корней; есть дни, хорошие для листьев или для цветов. Мне нравится следовать жизненной мудрости, накопленной за долгое время.





Природа в бутылке вина

В «Маленьком Эльзасе» натуральное красное вино выдерживается в дубовых бочках. Продукция винодельни выпускается под брендом LESDOM, где Les — множественное число определённого артикля, а DOM — диминутив от имени владельца.

Вкуснейшие фрукты играют ключевую роль в создании вкуса вина. Они выращены методом устойчивого земледелия без использования пестицидов и удобрений. Супруги Эрке также разводят гусей, кур и заботятся о дождевых червях и микроорганизмах в почве.





Но Доминик полагается не только на календарь планет, потому что много других переменных. Он следит за погодой и работает на земле, тщательно сверяясь с накопленным за это время опытом. К примеру, если скосить траву прямо перед весенним похолоданием, то все только что взошедшие ростки замёрзнут, а если трава не скошена, но уже пошли муссонные дожди, тогда всходы уничтожат насекомые. Эти драгоценные уроки ему дали случавшиеся раньше неудачи. Каждый год Доминик вроде бы делает одно и то же, но он считает, что двух одинаковых лет не бывает.

— Земля была нездоровая, поэтому первые два года было реально тяжело. Я ездил по округе, собирал опавшие листья и снопы обмолоченного кунжута и потом разбрасывал по полю. Каждый год я удобрял землю пятью тоннами рисовой шелухи. И через три года земля восстановилась так, что не верилось.





Пак Ми Гён, писательница

Хан Чжон Хён, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.