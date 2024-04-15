На Ён из TWICE представит новый сольный трек уже в июне.

Мы знаем, что среди наших слушателей есть немало поклонников группы TWICE. Поэтому, скорее всего, вы знакомы с летним хитом 2022 года, песней «POP!», с которой сольно дебютировала На Ён (나연), кстати, первой среди всех участниц коллектива. Композиция вошла в первый мини-альбом певицы под названием «IM NAYEON», который сумел взобраться на 7-ю строчку чарта Billboard 200 Top Ranking и продержаться там целых 5 недель. Кроме того, дебютировав на сцене сольно, На Ён с песней «POP!» удостоилась звания «Лучшей сольной исполнительницы» на сразу двух музыкальных церемониях награждения МАМА Music Awards и Circle Chart Music Awards. Клип к песне имеет уже более 300 миллионов просмотров на YouTube. Все многочисленные победы исполнительницы на корейских музыкальных шоу даже и не перечислить. В общем, сольный дебют На Ён можно назвать более, чем успешным. К чему же мы назвали все эти успехи артистки? Ведь в нашей программе мы говорим о новостях, а с выхода «POP!» прошло целых два года? Дело в том, что не так давно стало известно, что На Ён вернется на сцену с новой сольной песней и совсем скоро! В подробностях об этой, а также о других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 17 апреля.

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