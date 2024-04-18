“Грызня” стала лауреатом Премии Гильдии сценаристов США

14 апреля одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке состоялась церемония вручения Премии Гильдии сценаристов США-2024. В ней комедийный мини-сериал “Грызня (BEEF)”, созданный режиссёром корейского происхождения Ли Сон Чжином и транслировавшийся в 2023 году на стриминговой платформе Netflix, получил премию “Лучший сценарий мини-телесериала”. В феврале нынешнего года тот же сериал стал лауреатом секции “Лучший мини-сериал/сериал-антология” на Премии Гильдии продюсеров Америки, а Стивен Ён и Эли Вонг, которые сыграли роли главных персонажей - Дэнни Чо и Эми Лау, получили награды в номинации “Лучшая игра героев” Премии профсоюза актёров США SAG-AFTRA. Это далеко не всё. В январе 2024 года “Грызня” был признан лучшим среди телефильмов, сериалов и мини‑сериалов «Золотого глобуса», а Стивен Ён и Эли Вонг стали лучшими актёром и актрисой в мини‑сериале, антологии или телефильме. А на 75-й церемонии вручения премий «Эмми» сериал получил 8 наград, в том числе, награду за лучший мини-сериал.

“Грызня (BEEF)” - это десятисерийная чёрная комедия. В ней несерьёзные вначале ссоры между главными героями Дэнни и Эми, начатые в движущемся автомобиле, увеличиваются, как катящийся по снегу комок, и превращаются в жестокую драку. Данный сериал сразу после выхода в апреле 2023 года попал в топ-десятку по времени просмотра Netflix.