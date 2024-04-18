Шестой мини-альбом «Minisode 3: TOMORROW» южнокорейского бойз-группы TXT впервые вошёл в американский чарт Billboard 200 под номером три вслед за “Cowboy Carter” Бейонсе и “Might Delete” Джея Коула. Таким образом, группа TOMORROW х TOGETHER уже в пятый раз вошла в десятку лучших альбомов Billboard 200. Согласно предварительной информации чарта от 14 апреля, «Minisode 3: TOMORROW» получил звание “Альбом Units” за продажу тиражом 107.500 копий.

Billboard 200 определяет рейтинг потребления музыкальных альбомов путём сложения продаж традиционных, то есть физических альбомов, количества стриминга, конвертированного в продажи альбомов (SEA), и количества загрузок цифровых музыкальных альбомов, конвертированного в продажи альбомов (TEA). "Minisode 3: Tomorrow" был продан тиражом 103.500 копий и 4.000 копий по SEA. Кроме того, “Minisode 3: Tomorrow" стал самым продаваемым альбомом недели.