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﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-04-19


Режиссёр: Ким Гён Ман
В ролях: Ян Нон Ок, Пак Сун Сок, Пак Чхун Ок, Ким Мё Сэн, Сон Сун Хи
Жанр: Документальный
Премьера: 17 апреля 2024 г.
 
“Лишь попав в тюрьму, я почувствовала себя в безопасности.” 
Пять пожилых женщин пережили время, которое сегодня трудно представить. В конце 1940 годов, будучи молодыми, они оказались участницами демократического восстания на острове Чечжудо, которое началось 3 апреля 1947 года. Более того, четверо из них попали в тюрьму в городе Чончжу, куда они были направлены без суда и следствия. Послушав их рассказы, можно понять, что демократическое восстание на острове Чечжудо отнюдь не является событием, которое осталось в прошлом, и оно не ограничивалось исключительно островом Чечжудо. Пять женщины признаны невиновными спустя долгих 70 лет после данного события в ходе повторного рассмотрения, которое состоялось в результате усилий Ассоциации жителей острова Чечжудо. Данный документальный фильм позволяет увидеть и услышать историю демократического восстания на острове Чечжудо, которая охватывает 76 лет.
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)
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