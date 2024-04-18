﻿До того, как камни скажут (돌들이 말할 때까지, Until the Stones Speak)





Режиссёр: Ким Гён Ман

В ролях: Ян Нон Ок, Пак Сун Сок, Пак Чхун Ок, Ким Мё Сэн, Сон Сун Хи

Жанр: Документальный

Премьера: 17 апреля 2024 г.

“Лишь попав в тюрьму, я почувствовала себя в безопасности.”