Французский виноградарь и винодел в Корее - (2)







Натуральный сидр — флагманский продукт «Маленького Эльзаса». Для его производства там выращивают около 30 сортов яблонь.





Природа в бутылке вина

В «Маленьком Эльзасе» производят яблочный сидр, розовое и красное вино, которое делают, смешивая сортовой виноград с диким. Доминик не использует никаких добавок, даже дрожжи не кладёт. Это буквально натуральное вино.

Но зато он вкладывает в вино «всё, что было в году». В бутылке есть место и для солнца и ветра, взрастивших виноград, и для труда и переживаний фермера. На изготовление вина, включая созревание, уходит больше года. Пить это вино - всё равно, что обмениваться эмоциями с природой, которую встретил фермер.

— Наш бренд вина называется LESDOM. Les - это форма множественного числа определённого артикля, а DOM - уменьшительное от моего имени. Получается «Семья Доминика».

Жена Доминика Син И Хён - писательница. В 1994 году она выпустила роман «Комната, где хорошо прятаться», ставший порывом свежего ветра для корейских литературных кругов. Доминик и Син И Хён впервые встретились в 1998 году в Париже. Доминик работал там программистом, а И Хён осуществляла свою мечту пожить год в Париже. Их пригласила на новоселье супружеская пара из Вьетнама, с которой оба были знакомы. Сразу почувствовав взаимную симпатию, начали встречаться. После свадьбы в 2003 году жили в Париже. Потом Доминику по работе пришлось поехать в Камбоджу, где они прожили 6 лет, а затем он получил назначение в корейскую корпорацию. Так французу довелось попробовал пожить в Корее - стране своей жены.





Доминик Эрке проверяет цвет и прозрачность своего красного вина. Он стремится не к стандартизации вкуса, а к передаче уникального характера и даже аромата земли, на которой выращиваются фрукты, и к сохранению их свойств в каждой бутылке.





Вторая жизнь, начатая в Корее

По воспоминаниям Доминика, его «первая» жизнь в Корее была не очень-то счастливой: программист, он был просто завален работой.

— У меня не было ни одной свободной минуты. Но сейчас я очень благодарен тому времени. Ведь именно тогда я начал мечтать стать фермером. Мой дед по материнской линии, который всю жизнь возделывал виноград в Эльзасе, разделил земли и раздал их своим детям, и я с детства проводил много времени на винограднике. Я там часто играл и всегда помогал собирать виноград. С какого-то момента я вдруг стал часто тосковать по тому времени. И в Корее эта тоска вылилась в мечту.

Чтобы исполнить свою мечту, Доминик вернулся во Францию, где сначала прошёл двухгодичный курс в Национальном центре заочного сельскохозяйственного образования, а потом ещё год изучал ремесло на винокурне. Поначалу Доминик думал заняться виноградарством во Франции. Поездив по югу Франции, даже нашёл место, которое более или менее нравилось, но на этот раз засомневалась жена: И Хён, которая во Франции не жила нигде, кроме Парижа, не была уверена, что сможет постоянно жить в провинции, к тому же вдали от родины.

— И тут жена предложила поехать в Корею. Мол, там и сидра нормального никто не делает, давай мы попробуем. В тот момент я был согласен на любое место, лишь бы там работать на земле.

В 2016 году они снова приехали в Корею, а в 2017 нашли этот участок. Прошедшие здесь шесть лет казались похожими на сказку. И когда Доминик в разгар лета косит траву, и когда посреди зимы обрезает ветки, сильнее, чем жару и холод, он чувствует радость. Радость, которой он не знал, когда жил в Корее, работая программистом, теперь каждый день приходит к нему в новом обличье. День ото дня, занимаясь земледелием, он продолжает знакомиться с этой страной, о которой ничего не знал до встречи с женой.

— Новое здание построили в прошлом году. Оно получилось больше, чем задумывали. Поэтому, по моему мнению, должны стать масштабнее и цели его использования. Я хотел бы делиться с людьми экологичным способом земледелия и производства натурального вина; ещё хочу попробовать делать выставки алкогольной и сельскохозяйственной продукции. Я интроверт, поэтому этим делом, наверное, займётся жена, но когда я думаю, что это пространство будет так использоваться, у меня на душе тоже становится хорошо.

День фермера Доминика Эрке проходит так. С восходом солнца он идёт на поле и здоровается с разными живыми существами. Если солнце чересчур припекает, отдыхает в доме, но стоит ярости лучей ослабеть, снова выходит и работает до полного захода солнца. В последнее время он подвязывает лозу, чтобы она не свисала вниз, а тянулась к солнцу. Если примерять на человека, его винограду лет 15, а подростки, как известно, требуют много внимания. Даже когда трудно, Доминик не перестаёт улыбаться. И подобно тому, как его вино вмещает в себя природу, улыбка нашего героя до краёв наполнена счастьем.





Пак Ми Гён, писательница

Хан Чжон Хён, фотограф





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



