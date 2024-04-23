Олд скул хип-хоп от юных и дерзких YOUNG POSSE









Это выпуск мы посвятили творчеству группы YOUNG POSSE. Это совсем новый коллектив, который дебютировал осенью прошлого года, однако девушки продолжают набирать популярность у фанатов K-pop. YOUNG POSSE состоит из пяти участниц, это Сон Хе (선혜), Ён Чжон (연정), Чжиана (지아나), То Ын (도은) и Чжи Ын (지은). Стиль, которого придерживается группа - это хип-хоп, а конкретно - олд-скул хип-хоп. На сегодняшний момент YOUNG POSSE являются практически единственной герлз-группой, которая представляет на сцене самый настоящий реп. Именно это и отличает этих девочек от других к-поп артисток. Кстати, мы не просто так назвали их «девочками». Примечательно, что средний возраст участниц на момент дебюта на эстраде составлял всего 16,5 лет, в самая младшая участница YOUNG POSSE Чжи Ын родилась в 2009 году! Несмотря на юный возраст, девушки уже доказали свой талант не только к хип-хопу, но и к пению и даже композиторству. Они отлично справляются со всеми живыми выступлениями, сами активно участвуют в написании своей музыки, создав большинство лирики, а их читку уже успели оценить в корейских хип-хоп кругах. Например, у YOUNG POSSE даже есть совместный трек с именитым репером Verbal Jint.

Девушки дебютировали под крылом агентства DSP, как говорят в Корее, «сонбэ» являются такие группы, как Fin K.L., KARA, Sechs Kies, SS501 и многие другие ведущие K-pop артисты прошлых лет. Несмотря на масштабы продюсерского агентства, YOUNG POSSE стала его первой герлз-группой, которая дебютировала спустя целых 8 лет после APRIL. Что же означает название группы, YOUNG POSSE? Слово «young» вам может быть знакомо, с английского оно переводится как «молодой». А вот «posse» - это латинское слово, которое означает «иметь возможность». Своим оригинальным названием девушки из YOUNG POSSE хотят сказать, что они собрались все вместе на сцене с определенной целью, которой, они уверены, смогут достичь, объединившись все вместе, а не поодиночке. Дебютной пластинкой YOUNG POSSE стал мини-альбом «MACARONI CHEESE» с одноименным заглавными треком. Затем, в феврале этого года, они представили сингл «YOUNG POSSE UP!», в записи которого как раз принял участие Verbal Jint. А в конце этого марта состоялся релиз второго мини-альбома «XXL» с одноименным заглавным треком. Сами девушки описывают свою новую пластинку вот так: «Мы хотим раздуть наши мечты и надежды до невероятных размеров, до размера XXL!».

В этом выпуске прозвучали все композиции YOUNG POSSE, которые оказались в нашей аудиотеке, среди них новый трек «XXL», «MACARONI CHEESE» и другие песни из первого и второго мини-альбомов группы.



