Сеул сегодня от 23 апреля

KBS проведет кампанию по повышению уровня языковой культуры
2024-04-23 14:13:34
#Сеул сегодня l 2024-04-23
►► Чэчхон приглашает зарубежных соотечественников из стран СНГ.
►► История парня из маленькой деревни.
►► Страховые компании выходят в сферу ухода за пожилыми людьми.
►► Интеграция иностранцев в Чхунчхоне.
2024-04-23 14:13:34
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