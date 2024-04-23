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Сеул сегодня от 23 апреля

#Сеул сегодня l 2024-04-23

Сеул сегодня

ⓒ KBS News    

Сегодня в выпуске:

►► Чэчхон приглашает зарубежных соотечественников из стран СНГ.

►► История парня из маленькой деревни.

►► Страховые компании выходят в сферу ухода за пожилыми людьми.

►► Интеграция иностранцев в Чхунчхоне.

 
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