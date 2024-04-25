Продюсерское агентство G-Dragon подтвердило его возвращение на сцену во второй половине этого года.

Никто не станет спорить с тем, что группа BIGBANG – это легенда K-POP, которая внесла огромный вклад в развитие корейской поп-музыки и ее распространение по всему миру. Среди всех участников отдельно можно выделить G-Dragon, который является не только харизматичным артистом, но и блестящим композитором. И пусть в BIGBANG сегодня осталось всего три участника, а G-Dragon в начале этого года здорово досталось от корейской общественности, которая сама и распространила ложные слухи об артисте, он не опустил руки и продолжает заниматься любимым делом. Чуть ранее в этом месяце стало известно, что певец вернется на сцену с сольным релизом в августе этого года. Однако 18 апреля продюсерское агентство артиста Galaxy Corporation выпустило второе официальное заявление, которое гласило следующее: «G–Dragon усердно готовит новый альбом к своему камбэку во второй половине этого года, это правда. Но конкретная дата еще не определена. Тем не менее, пожалуйста, ждите его с нетерпением». Разговоры о предстоящем альбоме G-Dragon начались ещё в январе, когда именитый японский музыкант Ёшики из группы X Japan поделился новостями о предстоящей коллаборации с участником группы BIGBANG. В подробностях об этой, а также о других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 24 апреля.

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