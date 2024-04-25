Юн А из Girls’ Generation вспоминает драму «Ты – моя судьба»

Недавно одна из участниц женской группы Girls’ Generation и одновременно актриса Юн А появилась на одном YouTube-канале. В видео она вспоминала драму «Ты – моя судьба (너는 내 운명)», в которой впервые в жизни сыграла главную роль. Сериал транслировался в 2008 - 2009 годах, когда певице было всего 19 лет. Но тогда ей пришлось играть роль измученной замужней женщины.

Ведущий YouTube-канала Чон Чжэ Хён сказал, что ему было удивительно, что 19-тилетняя девушка, будучи самым горячим айдолом того времени, приняла участие в съемках ежедневного телесериала, которые длились в течение целых 9 месяцев. В ответ на это Юн А отметила, что серий было аж 178. Между тем, семье мужа не нравилась невестка, которую играла Юн А, и был даже такой эпизод, в котором свекровь ударила её по щеке листьями квашенной капусты кимчхи. Чон Чжэ Хён отметил, что наверняка было очень тяжело выражать чувства замужней женщины, но Юн А справилась хорошо, и многим зрителям полюбился её персонаж. И сама актриса рассказала, что благодарна тем, кто доверил ей эту роль, так как благодаря такой деятельности группа Girls’ Generation получила широкую популярность среди разных поколений. Да, именно тогда, пожилые люди узнали о Girls' Generation. В то время все участницы группы индивидуально принимали участие в самых разных программах - телесериалах, кино, развлекательных шоу и т.д.