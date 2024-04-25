Оню из SHINee появился перед публикой после 10-месячного перерыва

Оню - один из участников группы SHINee - появился на официальной сцене после 10-месячного перерыва. В июне 2023 года он вскоре после выхода восьмого студийного альбома SHINee "Hard" прекратил всю свою деятельность из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда он настолько сильно потерял вес и выглядел истощенным, что это вызывало серьезное беспокойство фанатов.

Между тем, 21 апреля Оню, поправивший своё здоровье, принял участие в «Сингапурской звёздной войне 2024», организованной общественной телерадиокомпанией Mediacorp. Он приветствовал своих фанатов со словами "Здравствуйте! Я - тут, в Сингапуре. Люблю вас!". Затем он исполнил песню «You Are My Everything» из саундтрека сериала «Потомки солнца», в котором когда-то снимался он сам.

До поездки в Сингапур Оню покинул SM Entertainment, в котором началась его карьера, и подключился к новорожденной продюсерской компании GRIFFIN Entertainment. А 18 мая в университете Сэчжон в столичном муниципальном округе Кванчжин-гу состоится его первая за 16 лет карьеры индивидуальная фан-встреча под названием «2024 ONEW FANMEETING 'GUESS!». Также подобные мероприятия запланированы в Японии - в Осаке 4-5 июня и в Йокогаме, 7-8 июня.

На сцене «Сингапурской звездной войны 2024» Оню заявил, что сейчас идёт подготовка сольного альбома, так что он продолжит активную деятельность и подарит своим фанатам ещё больше хороших песен.