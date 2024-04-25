﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)





Режиссёр: Хо Мён Хэн

В ролях: Ма Дон Сок, Ким Му Ёл ь , Пак Чжи Хван, Ли Дон Хви

Жанр: Боевик, Криминал

Премьера: 24 апреля 2024 г.

Спустя три года после расследования инцидента с новым видом наркотиков детектив Ма Сок До (Ма Дон Сок) и сеульский отдел расследования особо тяжких преступлений изучают дело о продаже наркотиков с помощью приложения доставки. В ходе выясняется, что разыскиваемый разработчик приложения погиб на Филиппинах, и его смерть непосредственно связана с крупной преступной группировкой незаконных азартных онлайн игр.

За ней сто ит Пэк Чхан Ги (Ким Му Ёль), бывший наёмник спецназа, который наход ясь на Филиппинах, путем разбоя и убийств захватил весь рынок нелегальных онлайн азартных игр Кореи. К нему присоединяется Чан Дон Чхоль (Ли Дон Хви), одарённый предприниматель ИТ-индустрии. Вместе они собираются вывести свою игру на новый уровень.

Чтобы поймать преступников, детектив Ма Сок До предлагает главе другой преступной группировки Чан И Су (Пак Чжи Хван) “неожиданное сотрудничество”. С ними объединяется отдел расследования киберпреступлений.





На войне все средства хороши!

Ликвидация преступников выходит на новый уровень!