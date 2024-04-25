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﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-04-26


Режиссёр: Хо Мён Хэн
В ролях: Ма Дон Сок, Ким Му Ёль, Пак Чжи Хван, Ли Дон Хви
Жанр: Боевик, Криминал
Премьера: 24 апреля 2024 г.
 
Спустя три года после расследования инцидента с новым видом наркотиков детектив Ма Сок До (Ма Дон Сок) и сеульский отдел расследования особо тяжких преступлений изучают дело о продаже наркотиков с помощью приложения доставки. В ходе выясняется, что разыскиваемый разработчик приложения погиб на Филиппинах, и его смерть непосредственно связана с крупной преступной группировкой незаконных азартных онлайн игр. 
За ней стоит Пэк Чхан Ги (Ким Му Ёль), бывший наёмник спецназа, который находясь на Филиппинах, путем разбоя и убийств захватил весь рынок нелегальных онлайн азартных игр Кореи. К нему присоединяется Чан Дон Чхоль (Ли Дон Хви), одарённый предприниматель ИТ-индустрии. Вместе они собираются вывести свою игру на новый уровень. 
Чтобы поймать преступников, детектив Ма Сок До предлагает главе другой преступной группировки Чан И Су (Пак Чжи Хван) “неожиданное сотрудничество”. С ними объединяется отдел расследования киберпреступлений.

На войне все средства хороши! 
Ликвидация преступников выходит на новый уровень!
Все плохие ребята будут уничтожены в один момент!
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
﻿Криминальный город 4: Возмездие (범죄도시4, THE ROUNDUP : PUNISHMENT)
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