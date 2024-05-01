Творчество певицы Lim Kim (Ким Йе Рим)





В этот раз «Лайк от Камилы» получила певица Ким Йе Рим (김예림), которая выступает под псевдонимом Lim Kim, так что этот выпуск нашего Музыкального марафона мы посвятили знакомству с ее творчеством. О личной жизни певицы известно совсем немного, лишь то, что она родилась в 1994 году и два раза ездила учиться в Штаты, поэтому отлично владеет английским языком. В последний раз Ким Йе Рим обучалась в США, будучи старшеклассницей. Она вернулась на Родину, чтобы принять участие в третьем сезоне музыкального шоу на выживание «Super Star К». Именно с этой программы, в 2011 году, Lim Kim начала свой творческий путь. Однако в ней она приняла участие не как сольная исполнительница, а в составе дуэта Тхугэволь (투개월), где она пела вместе с гитаристом То Дэ Юном (도대윤). Ким Йе Рим сразу же привлекла внимание зрителей и жюри своим необычным, чарующим голосом. Жюри программы, именитый певец Ли Сын Чхоль (이승철) даже сравнил его с голосом русалки, такой он хрипловатый и манящий, будто не из нашего мира. Дуэт получил прекрасные оценки жюри и зрителей, во многом даже, возможно, благодаря запоминающемуся голосу Ким Йе Рим. К несчастью, в третьем сезоне Тхугэволь пришлось посоперничать с самими Busker Busker, и всем нам хорошо известно, кто выиграл. Однако Тхугэволь выпустились из шоу, заняв третье место. После этого дуэт выпустил пару композиций, однако добиться успеха ему не удалось. На момент участия в программе Ким Йе Рим и То Дэ Юн были школьниками. Поэтому, потерпев неудачу на эстраде, То Дэ Юн отправился обратно в Америку доучиваться, а Ким Йе Рим сосредоточилась на творчестве. Так, пути Ким Йе Рим и То Дэ Юна разошлись, и дуэт Тхугэволь прекратил существование. Примечательно, что в одиночку свою карьеру Ким Йе Рим начала как актриса. В 2012 году она снялась в музыкальном сериале «Заткнись и играй», который имел определённый успех. Однако Ким Йе Рим не смогла найти себе подходящее актерское агентство и в 2013 году заключила контракт с музыкальным продюсерским агентством Mystic Entertainment, во главе которого стоит легендарным композитор и певец Юн Чжон Син (윤종신). Lim Kim дебютировала на эстраде сольно в 2013 году, представив первый мини-альбом «A Voice». Дела у нее шли прекрасно, музыка получалась очень оригинальная и запоминающаяся. За первый год после дебюта певица выпустила сразу несколько пластинок. Одна из них – первый полноформатный альбом «Goodbye 20». В создании композиций к нему приняли участие очень многие именитые композиторы Кореи, среди которых сам Юн Чжон Син, Черные Юбки (검정치마), Чон Чжун Иль (정준일), Ли Сан Сун (이상순) и многие другие. По итогам 2013 года Lim Kim стала «Лучшей новой сольной исполнительницей» сразу на нескольких церемониях награждения. В 2014 году певица продолжила выпускать музыку, сотрудничая со многими именитыми артистами Кореи. 27 апреля 2015 года Lim Kim представила второй полноформатный альбом под названием «Simple Mind», который получил меньше внимания от корейской публики, чем предыдущие работы. Тем не менее, его заглавный трек «Awoo» попал на 14 место списка Billboard «100 лучших K-POP композиций 2010-2020 годов». Популярность певицы с выходом второго альбома постепенно начала угасать. Многие оценивали ее творчество скептически, называя ее аватаром, за которым стоят знаменитые композиторы. Так много громких имен приняло участие в разработке второго альбома Ким Йе Рим, что, по мнению некоторых, оценить музыкальный стиль именно самой исполнительницы было просто невозможно. Через год после релиза второго альбома, в мае 2016 года контракт Ким Йе Рим и Mystic Entertainment завершился, и певица покинула компанию. После этого она буквально пропала, никто не знал, где она и чем занимается. Спустя 4 года затишья Lim Kim вдруг снова вернулась на эстраду, поразив всех своим обновленным обликом и стилем. В 2019 году она представила песню «SAL-KI», которая, можно сказать, сбивает с ног своей экспериментальностью и совсем не похожа предыдущие работы. В октябре того же года выходит альбом «GENERASIAN». В нем Ким Йе Рим выразила свои чувства по поводу того, как раньше ей приходилась сдерживать себя и заниматься не тем, чем ей хотелось, а также раскритиковала расизм по отношению к азиатам и патриархат в мировом обществе. В 2020 году релиз удостоился звания «Лучшего альбома в стиле электронной музыки» на Korean Music Awards. Lim Kim продолжает заниматься творчеством и сегодня, сотрудничая с разными артистами и выпуская OST к сериалам. В этом выпуске прозвучали песни из первого и второго полноформатного альбома Ким Йе Рим, среди которых «All Right», «Awoo», «Правда ранит» (알면 다쳐) и другие, а также одна из последних песен певицы «Уже один год» (벌써일년).