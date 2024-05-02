Шоубиз сегодня от 1 мая

Народный артист Кореи На Хун А объявил об официальном завершении своей музыкальной карьеры.



27 апреля стартовал концертный тур «Спасибо» (LAST CONCERT) легендарного корейского певца На Хун А (나훈아). Уже его название говорит о том, что он станет последним в карьере артиста. И, к большому сожалению всех, певец лично объявил о том, чего так боялись его поклонники. На самом деле, на завершение своей карьеры На Хун А намекал еще пару месяцев назад, рассказывая о предстоящем концерте. В своем письме он написал: «Я никогда не думал, что для того, чтобы выключить микрофон, требуется столько мужества. Я хочу последовать глубокой истине простых и легких слов: «Уходи под аплодисменты». Поклонники разделились во мнениях, было ли это выражение метафорой или реальным намеком на уход. Но На Хун А прояснил все недопонимания, прямо объявив о своем желании поставить точку в своей музыкальной истории. В самом начале концерта 27 апреля На Хун А сказал: «Это последнее выступление в Инчхоне. Но сегодня я буду выступать так, как будто впереди у меня еще 10 лет активной творческой карьеры». В подробностях об этой, а также о других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 17 апреля.

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