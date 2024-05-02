Певица Солла из MAMAMOO - теперь сольная артистка

Певица Солла из женского квартета MAMAMOO укрепляет свою позицию на эстраде в качестве сольной артистки. Недавно она дала интервью по случаю выпуска второго сольного мини-альбома “COLOURS”, в котором раскрыла свою мечту вырасти певицей, осваивающей разную музыку, не ограничиваясь одним направлением.

В альбоме “COLOURS” собраны 6 песен разной автосферы, 4 из которых сочинила сама певица. В титульной песне ‘But I' Солла проявила талант даже в качестве рок-исполнителя. Она на 100% удовлетворена нынешним альбомом, так как воплотила в песнях свою суть.

Солла заинтересована также и производством перфоманса. До сих пор, будучи одной из участниц MAMAMOO, она показывала публике самые разные сцены: они пробовали танец с шестом, летали над публикой на проволоке, рвали на себе одежду на сцене и т.д. И теперь Солла хочет чего-то подобного, вернее нового, и в качестве соло-певицы, чтобы люди долго вспоминали её сцены.

Солла выразила радость появлением частного фан-клуба и поблагодарила поклонников, которые ждали окончания длительного перерыва в её творчестве - два года один месяц. Она сказала: «Вы - мои помощники. Какую бы музыку я ни создала, вы всегда поддерживаете меня. Я надеюсь, что мы с вами весело проведём оставшееся время этого года!»