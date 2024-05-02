Чи Мин из BTS выиграл награду The Webby Awards 2024 в двух категориях

23 апреля стало известно, что Чи Мин из группы BTS стал лауреатом 28-ой по счету награды The Webby Awards 2024 в двух категориях: Viral Video (вирусное видео) и Advertising Media & PR, Media and Entertainment (реклама, медиа и пиар: медиа и индустрия развлечений).

В марте 2023 года после выпуска своего сольного альбома “FACE” Чи Мин принял участие в популярном ток-шоу американской телекомпании NBC “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. В нём корейский поп-идол побеседовал с Джимми Фэллоном и продемонстрировал сцену с новой песней “Like Crazy” с танцевальным талантом. Этот видеоклип 25 марта того же года был загружён на Ютуб под названием “Опыт Чи Мина”, став буквально “вирусным”, за что он получил награду в категории 'Viral Video'.

А что касается 'Advertising Media & PR, Media and Entertainment', то Чи Мин стал лауреатом благодаря Райану Гослингу. Этот канадский актёр, который исполнил главную роль в фильме “Барби”, отметил, что у них с Чи Мином одинаковые костюмы в фильме “Барби” и музыкальном клипе BTS “Permission to dance”. Райан подарил Чи Мину гитару, отметив, что костюм больше идёт Чи Мину, чем ему самому, а Чи Мин в свою очередь загрузил в соцсети видеосегмент со словами благодарности.

Таким образом популярность и известность Чи Мина ярко горит даже при его отсутствии на эстраде.