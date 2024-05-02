﻿Чон Сун (정순, Jeong-sun)





Режиссёр: Чон Чжи Хе

В ролях: Ким Гым Сун, Юнгым Сон А, Чо Хён У, Кимчхэ Ён Чжун и др.

Жанр: Драма

Премьера: 17 апреля 2024 г.

Чон Сун – женщина средних лет, работающая на пищевой фабрике. Главная героиня в одиночку вырастила дочь Ючжин, которая работает также на фабрике и готовится к вступлению в брак. Вроде с Чон Сун всё в порядке, но иногда ей приходится испытывать чувство одиночества. Однажды на пищевой фабрике появляется новый сотрудник по имени Ён Су, мужчина средних лет, и Чон Сун, помогая ему в адаптации на работе и работая вместе, сближается с ним. Однажды Чон Сун становится жертвом киберпреступления и лишается спокойной жизни. Видеоролик, снятый Ён Су во время свидания с Чон Сун в отеле, распространился среди работников пищевой фабрики. Все знакомые Чон Сун, в том числе и её дочь Ючжин, узнав об этом, переживают за неё, а Чон Сун, стараясь не терять себя, не скрывается и ведёт себя как и прежде уверенно, собираясь начать новый день. Чон Сун - самое блестящее имя, которое произвело глубокое впечатление на весь мир.