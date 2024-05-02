Пиндэтток: душевная еда на все времена - (1)

Пиндэтток - лепёшки из молотого маша, смешанного с овощами и мясом, - жарят до золотистой корочки на раскалённой сковороде. Это традиционное корейское блюдо отличает приятная хрустящая текстура и аппетитный вкус с ореховым оттенком.

В Корее среди многочисленных описаний вкуса еды есть выражение «кот-па-сок-чхок». Это сокращение от определения «снаружи - хрустящий, внутри - мягкий», которое обычно используется для описания таких блюд, как тхвигим (жареное в кляре) или пучхимгэ (вид оладий или блины). А классическим образцом еды типа «кот-па-сок-чхок» является именно пиндэтток.





Пиндэтток, который в отличие от пучхимгэ делают не из пшеничной муки, а из молотого маша, является классическим образцом еды типа «кот-па-сок-чхок». Этим выражением в Корее описывают блюда, которые «снаружи — хрустящие, внутри — влажные».





Изюминка - хрустящий вкус

Пиндэтток в широком смысле является вариантом блюда, которое называют пучхимгэ или чон. Это разновидность корейских оладий, для приготовления которых в большую неглубокую сковороду наливают масла и обжаривают в нём предварительно обмакнутые в кляр такие ингредиенты, как овощи, мясо или рыба; это типичное блюдо, которое обязательно присутствует на столе, когда отмечают традиционные корейские праздники или устраивают застолье.

В отличие от обычных пучхимгэ, пиндэтток делают не из пшеничной муки, а из молотого маша. К нему добавляют овощи и мясо и замешивают тесто, после чего на сковороде, обильно смазанной маслом, из теста формируют довольно толстые лепёшки и жарят, как во фритюре. Пиндэтток, обжаренный на сильном огне, более хрустящий и более плотный, чем пучхимгэ, поскольку маш твёрже пшеницы. Если обычные пучхимгэ скорее тонкие и нежные, то пиндэтток потолще и поплотнее. Когда откусишь кусок пиндэттока, обжаренного в большом количестве масла, рот заполняет аппетитный вкус с ореховым оттенком. К тому же характерный аромат свежей зелени, присущий машу, гармонично сочетается с другими ингредиентами, что делает блюдо в разы вкуснее.

Важные ингредиенты пиндэттока - это папоротник, ростки бамбука, крупный зелёный лук, кимчхи и перец чили. Однако состав этого блюда варьировался в зависимости от дома и от ситуации с продуктами. В состоятельных семьях в дополнение к разным овощам и кимчхи в него клали рубленую свинину, но в домах, где не было избытка средств, просто обжаривали тесто из маша в масле. В трудные времена пиндэтток неизменно выручал корейцев, поскольку его легко приготовить из дешёвых ингредиентов.





Противень, раскалённый до 300°, обильно смазывают свиным жиром, после чего жарят на нём, почти что во фритюре, лепёшки из молотого маша, к которому добавлена рубленная свинина и разные овощи. Именно так пиндэтток приобретает характерную хрустящую корочку и аппетитный ореховый привкус.

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Происхождение пиндэттока

Есть несколько версий происхождения пиндэттока. Согласно одной из них, когда-то во время поминальных обрядов небольшие по размеру лепёшки клали на дно в поминальную посуду, а на них сверху выкладывали слоями куски жареного мяса. Со временем, поскольку эти лепёшки потом раздавали бедному люду, их стали делать побольше, чтобы ими можно было наесться, а называть их стали пинчжа-тток, т.е. тток для бедных. Согласно другой версии, такими лепёшками угощали гостей, отсюда и их название, поскольку «пиндэ» означает «принимать гостей». Говорят, что в эпоху Чосон, если год выдавался неурожайным, в знатных семьях жарили пиндэтток и бросали его скитальцам, собиравшимся за воротами Намдэмун, приговаривая: «Это милостыня от такого-то дома».

Единственное, что известно достоверно - пиндэтток был любимой едой в провинциях Пхёнан-до и Хванхэ-до (сейчас Северная Корея). После Корейской войны 1950 - 1953 годов, когда беженцы хлынули на Юг, началась и южнокорейская история пиндэттока. В период японской аннексии и Корейской войны на Юге были разрушены здания многих общественных учреждений, а также семейные дома. Беженцы с Севера, обосновавшиеся в разрушенных домах и лавках, начали торговать супом кукпап (суп на крепком бульоне из свиных костей, требухи и мяса, в который, перед тем как его подавать, кладут варёный рис), оладьями пучхимгэ и рисовой брагой макколли. В то время пиндэтток был душевной едой, которой утоляли голод и приглушали горечь утраты родного дома и семьи. А ещё его полюбили бедняки - за дешевизну и сытность.





Хван Хэ Вон, главный редактор «Вольган весик кёнъён»

И Мин Хи, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.