Спецпередача «Рисуя весну в Корее»





Дорогие друзья, скорее всего, вы тоже хотя бы раз натыкались на Ютубе на разные плейлисты, подходящие под разные ситуации. Например, «Музыка для учебы» или «Музыка для уборки», «Музыка для тех, кто едет за рулем» и многое другое. Корейцы пошли дальше, и теперь можно найти плейлисты для еще более конкретных ситуаций или моментов, например, «Прогулка по старому дворцу весенним днем», «Дорога домой по ночному городу» и т.п. В последнее время в лексиконе корейской молодежи появилось модное английское слово «TPO», которое расшифровывается как «time» - «время», «place» - «место», «occasion» -«ситуация». Оно означает модный образ, подходящий к определенным ситуациям. Ведь мы всегда одеваемся в соответствии с местом и тем, чем мы будем в нем заниматься. Теперь термин «TPO» используется не только по отношению к одежде, теперь мы выбираем и музыку, которая подходит к тем или иным моментам нашей жизни. «TPO» на эти выходные – это «Весна, Корея, путешествие», поэтому мы назвали наш плейлист «Рисуя весну в Корее». Мы создали идеальную подборку музыки, а также получили много писем от наших слушателей, в которых они рассказали о своем идеальном весеннем путешествии в Корею. В этом спецвыпуске «Музыкального марафона» мы вместе м нашими слушателями из разных стран попутешествовали по их любимым местам Кореи, слушая отборные майские хиты корейской эстрады.