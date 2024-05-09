Корея и Япония расширяет сотрудничество в сфере кино и телевидения.



Как известно, Корея и Япония всегда были близки друг с другом в плане культурного обмена. В Корее всегда с удовольствием смотрят японские фильмы и сериалы, а Япония в свою очередь просто обожает K-pop. Но в последнее время сотрудничество в сфере кино и телевидения между двумя государствами начало набирать обороты. Если раньше японцы могли видеть своих любимых корейских актеров только в сериалах корейского производства, то теперь у них даже появилась возможность увидеть, как звезды Халлю играют, говоря на их родном языке. Например, корейский актер Чхэ Чжон Хёп (채종협), сыграв главную роль в японском сериале «I Love You», снискал огромную популярность у японских зрителей. Да до такой степени, что даже обзавелся почтительным прозвищем «Хёп-сама» или «достопочтенный Хёп». Еще одна популярная корейская актриса Хан Хё Чжу (한효주) в данный момент работает над японским проектом от Нетфликс под названием «Анонимные романтики». На съемочной площадке сериала она сотрудничает с Огури Сюном, знаменитым японским актером. Сериал «Анонимные романтики» является ремейком картины французского режиссера Жана-Пьера Амери. Романтическая комедия рассказывает историю очень скромного, но гениального шоколатье, который устраивается в маленький кондитерский магазин и встречает там обаятельную коллегу. Производством сериала занимается корейская киностудия, однако продюсирует его японская компания, поэтому «Анонимные романтики» считается японским проектом. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 8 мая.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.