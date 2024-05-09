Певец и рэпер BE'O пожертвовал 10 млн вон для детей-инвалидов

На днях продюсерское агентство Big Planet Made Enter, в состав которого входит певец и рэпер BE'O, сообщило тёплые новости. В День детей, который отмечается в Корее 5 мая, BE'O пожертвовал 10 миллионов вон в фонд социального обеспечения детей-инвалидов «Дом ангелов в городе Ёчжу».

Начиная с 2021 года, дважды в год - в Рождество и День детей - певец передаёт тепло своего сердца обездоленным детям. Примечательно, что каждый раз он сам ищет учреждение для пожертвования, и сообщает об этом в своих соцсетях, чтобы другие люди тоже могли узнать об этих учреждениях и передать детям что-то им нужное. И на этот раз BE'O оставил посты и фотографии со словами "Я скоро вернусь, не болейте, я люблю вас".

Между тем, 24 апреля BE'O выпустил свой второй мини-альбом "Appection". В нем он рассказывает о процессе своего созревания как артиста и человека. В заглавном треке "Всю ночь" сочетаются обаятельный тон певца и ритмичные биты. Он пел с искренним, но лёгким чувством о том, как всю ночь вспоминает ту, которая оставила много следов в его доме и в конце концев оставила своего парня навсегда в одиночестве.

Сейчас BE'O выступает в разных музыкальных передачах, таких, как Mnet 'M Countdown', KBS2 'Music Bank', MBC 'Show! В центре музыки’ и т.д. Он запустил также новый аккаунт в Instagram для рекламы альбома 'Appection' и общается с фанатами, загружая различные видеоклипы с отрывками песни 'Всю ночь'.