2 мая певица Хён А вернулась на сцену с альбомом 'Attitude', в котором записана обновленная версия одного из мегахитов певицы Ом Чжон Хва “Приглашение”. Для этого Хён А сама связалась с Пак Чин Ёном, автором музыки и слов данной песни, появившейся на свет 26 лет тому назад. Пак тут же дал согласие, за что Хён А поблагодарила его.

Об этом 7 мая сказала сама Хён А в музыкальной радиопрограмме “Power Time с Чхве Хва Чжон”. Ведущая программы заявила, что Хён А является артисткой, которая создает сцену с уникальным и удивительным перфоменсом. Поэтому её поклонники прежде всего ищут и смотрят её видеоролик, когда выходит новая песня.

По поводу длительного перерыва до выпуска альбома Хён А ответила: “У нас с продюсерской компанией был конфликт из-за разных музыкальных мнений. Я хотела поменять многое, чтобы открыть следующую главу в своей музыкальной жизни, но не получилось из-за моих певческих ограничений. Тогда я заключила контракт с новой продюсерской компанией, которая прежде всего взялась готовить меня к новому вокальному стилю. Мои коллеги и знакомые неустанно подбадривали меня, чтобы я смогла изменить способ пения. И вот результат - новый альбом 'Attitude'”.